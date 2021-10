Il nuovo gergo delle criptovalute

Bitcoin, crypto, De-Fi (finanza decentralizzata), smart contract, Nft: parole che stanno entrando velocemente nel vocabolario di tutti. Ma di cosa parliamo in pratica? Vediamolo con un po’ di prospettiva. In principio il sistema di scambio era il baratto. Nascono poi le prime monete merce come metalli, conchiglie o il sale. E successivamente quelle fatte di metalli prezioni. Solo nel ‘300 nascono le banconote cartacee. All’inizio sono dei documenti che attestano la proprietà di un controvalore in metalli preziosi. Dopo alcune evoluzioni del sistema aureo si arriva al fatidico 1971: ormai le monete sono pezzi di carta il cui valore è dato principalmente dalla fiducia nei confronti dell’autorità che la emette, ovvero dal fatto che qualcuno la accetti. Si arriva così alla moneta digitale, ormai i soldi non si muovono più da una mano all’altra, ma sono dei numeri su un computer. Quello che rimane è il libro mastro, sui server della banca. Ecco, da qui iniziano le crypto.



Cosa sono le crypto?

Sono delle valute digitali la cui sicurezza è garantita da metodi crittografici. Al contrario delle valute tradizionali, non esiste un’autorità centrale che ne fa da garante e possono essere scambiate tramite un sistema di validazione decentralizzato. In altre parole il libro mastro non è nei server della banca, ma su una struttura dati distribuita su migliaia di nodi in tutto il mondo: la blockchain. La prima e più famosa crypto è il Bitcoin, creata nel 2009 da uno o più programmatori anonimi, sotto l’alias di Satoshi Nakamoto. Ma esistono già decine di migliaia di crypto. La seconda più grande è Ethereum, che ha introdotto nuove possibilità tramite gli smart contract, i contratti intelligenti. Sono dei programmi che girano sulla blockchain e regolano la negoziazione o l’esecuzione di un contratto. A seguire troviamo poi le “Ethereum Killer”, delle crypto che hanno l’ambizione di fare meglio ciò che fa Eth: Cardano, Solana, Polkadot Avalanche e Binance Coin. Esistono poi le “stable coin” delle crypto il cui valore è stabile e legato a quelle di una valuta fiat come il dollaro. L’ultima generazione di cryptovalute connette il mondo reale e quello crypto, come Hudi (Human Data Income), che permette alle persone di essere ricompensate in crypto grazie al valore dei propri dati.



Come si comprano?

Esistono molti modi. Il primo è il peer-to-peer: si possono trasferire tra privati senza intermediari. Ma il più semplice è attraverso gli exchange: dei veri e propri mercati su cui si comprano e scambiano crypto. Con la stessa facilità possono essere riconvertite in euro e accreditate nel proprio conto.



Cos’è la finanza decentralizzata (De-Fi)?

È un’area emergente e in rapida evoluzione dell’ambito blockchain e cryptovalute. Un sistema finanziario sperimentale e alternativo a quelli tradizionali che non si basa su intermediari finanziari centrali, come banche o broker, ma su un insieme di protocolli informatici che sfruttano la tecnologia blockchain. Le piattaforme DeFi permettono di effettuare operazioni finanziarie come prestarsi fondi tra pari, assicurarsi, scambiare crypto su exchange decentralizzati (dex) e lo staking: in cui rientrano una serie di attività che hanno in comune il bloccare dei fondi per supportare varie funzioni della blockchain e ricevere in cambio degli interessi.



Cosa sono i crypto token?

La blockchain permette la creazione dei token tramite degli specifici tipi di smart contract. Un token è un’unità digitale di valore creata sulla blockchain. Ne esistono di quattro tipi principali: Payment, Utility, Security e Non-Fungible Tokens (Nft). I primi tre sono delle monete digitali che variano a seconda della loro funzionalità: pagare, accedere a servizi o rappresentare strumenti finanziari.



E gli Nft?

Sono i token non fungibili. Ogni token rappresenta un asset unico, di cui costituisce il titolo di proprietà. Così è esploso il mercato degli Nft in particolare per l’arte digitale e i collezionabili. Nel 2021 Christie’s ha battuto l’opera d’arte crypto al valore più alto di sempre: 69 milioni di dollari per un mosaico digitale dell’artista Beeple, più di un Andy Warhol.