I segreti per vivere più a lungo? Prevenzione a Tavola ce li svela con un click

Mangiare in maniera sana e consapevole è possibile ma non facile, parola di Prevenzione A Tavola (www.prevenzioneatavola.it), l’unica accademia tutta on-line di educazione alimentare per privati ed aziende. Con oltre 15 mila iscritti, 40 ore di didattica divisa in 400 video lezioni, dispense e cooking tutorial, Prevenzione a Tavola coniuga in e-learning un corretto stile di alimentazione suggerendo ricette, abbinamenti, ma anche sfatando falsi miti, raccontando i valori nutrizionali dei singoli alimenti, spiegando come organizzare al meglio la dispensa, fare la spesa e scegliere i prodotti per cucinare piatti sani, semplici ed equilibrati.

“Negli ultimi 40 anni l’aspettativa di vita delle persone è cresciuta di circa 13 anni ma contraiamo malattie croniche sempre più giovani, ad oggi il 40% della popolazione ha almeno una cronicità. Vogliamo aiutare le persone a vivere più felici e più a lungo, come recita la nostra vision– dichiara Luca Eleuteri, Founder e CEO di Prevenzione a Tavola. - Crediamo che una piccola rivoluzione casalinga possa avere effetti sorprendenti e positivi sul benessere delle persone. Per questo i nostri menù sono completi da un punto di vista nutrizionale e composti principalmente da materie prime biologiche, integrali utilizzando ingredienti di stagione in armonia con la natura. Pur dichiarando guerra a sale, zuccheri e farine raffinate, non rinunciamo assolutamente al gusto”.

Non basta, Prevenzione a Tavola offre anche consulti on-to-one on line e un pacchetto per aziende fatto da corsi dedicati alla gestione dell’alimentazione in smart working, webinar online e lezioni frontali in presenza.

Per farlo, si serve della collaborazione e del sostegno di esperti di vari settori: il portale ospita contribuiti di chef, biologi, medici e nutrizionisti che uniscono le loro competenze in cucina, scienza e filosofia della nutrizione. Tra i docenti dei corsi si leggono i nomi del Dottor Franco Berrino (Istituto Nazionale Tumori di Milano), lo Chef Francesco Stefania, Elena Arquati (food consultant and traditional chinese medicine operator), la Dottoressa Maura Bozzali (biologa nutrizionista con specializzazione in genetica medica), Chiara Cevoli e Daniela Biserni ( entrambe biologhe nutrizioniste esperte in educazione alimentare) e il Dottor Gian Paolo Baruzzi (medico estetico nustrizionista e omeopata) non manca un life e mental coach Alfonso Crosetto.

I corsi sono indirizzati sia all’utente finale, che in autonomia può decidere di iscriversi a una delle iniziative proposte; sia alle aziende che, grazie ad una serie di agevolazioni, possono acquistare i servizi per i propri dipendenti o inserirli nel proprio portale di welfare.

Perché un’alimentazione sana e consapevole, oltre ad avere un impatto importante sulla spesa sanitaria del Paese (ad oggi per le cronicità si stima una spesa di 67mld) può influire sulla salute fisica e mentale dell’individuo e ne può influenzare lo svolgimento delle attività quotidiane.

«Studi scientifici affermati – conclude Eleuteri – dimostrano come un’alimentazione non bilanciata possa nuocere alla salute dei lavoratori, provocando una perdita di produttività pari al 20%. In più, una ricerca condotta da Foorban, afferma che il benefit aziendale più ambito per il 40% dei lavoratori è il cibo sano, ancora prima dei buoni pasto. Ma c’è di più, l’educazione alimentare è una questione di sicurezza sul lavoro e una necessità educativa che riguarda i nostri ragazzi fin dalla più tenera età. E non basta togliere un distributore di snack dal cortile di una scuola o fare un webinar con un grande chef per cambiare le cose. Serve un committente forte di tutti gli attori. Noi facciamo una piccola parte partendo dalla base di ogni società: l’educazione. Noi non diamo buoni pasto è vero ma aiutiamo le persone ad utilizzarlo coscienziosamente».