WeWork a Wall Street ma chiuso dentro una Spac

WeWork è riuscito dopo due anni a quotarsi a Wall Street attraverso la fusione con una Spac e nel primo giorno di contrattazioni è ceesciuta del 13%.

Il 2019 è stato un tempo più semplice - un tempo in cui WeWork, piuttosto che una pandemia, stava rubando tutti i titoli dei giornali. L'azienda, dopo tutto, è passata dal pianificare la sua offerta pubblica iniziale ad una valutazione di 47 miliardi di dollari ad una spettacolare fiammata dopo che gli investitori si sono innervositi rendendosi conto che non avrebbe forse mai fatto profitti. Ma che differenza fanno due anni! 24 mesi che hanno ridimensionato l'affare di tanto: “appena” 9 miliardi di dollari.

SoftBank ha cercato di mettere a proprio agio gli investitori da quando ha acquistato una quota di controllo di WeWork nel 2019 - dall'introduzione di un nuovo CEO al taglio dei costi vertiginosi dell'azienda. E mentre le chiusure hanno danneggiato WeWork negli ultimi 18 mesi, il conglomerato giapponese è fiducioso che la domanda di spazi di lavoro flessibili prospererà in un mondo in cui le persone desiderano uno stile di vita più ibrido. Speriamo che sia così: WeWork ha accumulato perdite per 3 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, ed è anche in ritardo sul suo obiettivo di entrate.

WeWork non è l'unica società sostenuta da SoftBank che si è quotata in borsa questa settimana: la società di automazione di magazzino AutoStore si è quotata in borsa mercoledì, e gli investitori hanno inizialmente mandato le sue azioni in alto dell'11% (tweet this). Non ci sono sorprese: l'azienda norvegese ha visto le entrate aumentare dell'88% nei primi sei mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in quanto le aziende hanno accumulato denaro nei loro segmenti di e-commerce in piena espansione.