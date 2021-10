Le stablecoin, le criptovalute bene educate

Nel 2014, la società di tecnologia finanziaria Tether ha introdotto il Realcoin, la prima criptovaluta con valore ancorato al dollaro americano. Da allora, decine di altre cosiddette stablecoin sono entrate nel mercato, promettendo tutti i vantaggi di Bitcoin ed Ethereum - bassi costi di transazione, facilità d'uso attraverso i confini nazionali, sicurezza - senza la volatilità. Tether (il nome ribattezzato di Realcoin) è diventato la terza criptovaluta più grande del mondo, con un market cap vicino ai 70 miliardi di dollari; il valore totale delle stablecoin in circolazione è stimato in circa 108 miliardi di dollari.

Ma man mano che questo numero cresce, crescono anche i rischi per il sistema finanziario globale, scrivono Gary B. Gorton del Yale SOM e Jeffrey Y. Zhang del Federal Reserve Board of Governors in un nuovo documento che sostiene una più forte regolamentazione delle stablecoin.

La natura one-for-one delle stablecoin - in teoria, un token Tether dovrebbe sempre valere un dollaro americano - è la base del loro fascino, ma li rende anche eccezionalmente vulnerabili alle corse delle banche. Se tutti cercassero di convertire i loro stablecoin in dollari americani nello stesso momento, l'effetto potrebbe essere catastrofico.

"Se le stablecoin sono abbastanza grandi, questo potrebbe portare ad una crisi sistemica", dice Gorton. Non siamo ancora lì, "ma è meglio iniziare a pensare a questi problemi ora, piuttosto che aspettare la prossima crisi finanziaria".

Le Stablecoin possono sembrare una novità, ma abbiamo già visto questo film, sostengono Gorton e Zhang. Tether, Paxos, USD Coin e le loro controparti ricordano il periodo del "free banking" nella storia americana - gli anni dal 1837 al 1863 quando gli stati, piuttosto che il governo federale, fondarono le banche. Il risultato fu una proliferazione di banconote emesse privatamente, apparentemente sostenute dalle riserve di obbligazioni statali di ogni banca.

Ma questo sistema teoricamente libero rese difficile fare affari nella pratica. La fiducia veniva meno: come poteva un commerciante di New Haven sapere con certezza che una banconota di una banca di Chicago valeva davvero quello che diceva? "Non era economicamente efficiente", dice Gorton. "Le banconote non sono mai diventate denaro accettato al valore nominale".

Il denaro privato, che si tratti di banconote private durante il XIX secolo o di stablecoin oggi, non riesce costantemente a generare lo stesso grado di fiducia del denaro prodotto dal governo, dice Gorton. "Questo è il motivo per cui ogni paese sulla Terra ha detto, ad un certo punto o ad un altro, 'Pensiamo che la produzione di denaro dovrebbe essere fatta dal sovrano', perché sono gli unici che possono creare denaro che è accettato alla pari senza che la gente spenda un sacco di sforzi per ricercarlo".

Un altro parallelo più contemporaneo alle stablecoin è il fondo del mercato monetario, un tipo di fondo comune che offre stabilità e rendimenti modesti, scrivono Gorton e Zhang. A causa della loro struttura - i consumatori comprano azioni a 1 dollaro, e ricevono una garanzia implicita che possono sempre riscattare quell'investimento su richiesta - molte persone li trattano, in pratica, come equivalenti a conti correnti o di risparmio. Ma le corse ai fondi del mercato monetario durante la crisi finanziaria del 2008 e i primi mesi della pandemia di coronavirus hanno rivelato i limiti di questo investimento presumibilmente "sicuro", così come la minaccia sistemica che i fondi del mercato monetario possono rappresentare.

La creazione di una valuta digitale ben funzionante richiederà tempo, sperimentazione e sviluppo di infrastrutture - e il momento di iniziare è ora. Altri paesi si stanno già tuffando: "Ogni banca centrale di un paese sviluppato, tranne la Fed, è coinvolta in un vero e proprio esperimento transfrontaliero con una o due altre banche centrali, per capire come funzionerebbe una valuta digitale transfrontaliera della banca centrale", dice Gorton.

Ci sono segni che il governo sta iniziando a prendere la questione delle stablecoin più seriamente. A luglio, la segretaria del Tesoro Janet Yellen ha convocato il gruppo di lavoro del presidente sui mercati finanziari per discutere delle stablecoin, e a settembre i funzionari del dipartimento del Tesoro hanno tenuto degli incontri con i partecipanti dell'industria per discutere i loro benefici e pericoli.

I regolatori sono "tra l'incudine e il martello", riconosce Gorton. Lasciare le stablecoin da sole ha dei pericoli, ma intervenire con troppa forza potrebbe comportare l'accusa di soffocare l'innovazione e di ostacolare il libero mercato. "Non so cosa faranno, ma penso che riconoscano che devono fare qualcosa".