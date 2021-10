La Philips zoppicante punta sulla telemedicina

La Philips ha deluso le attese in fatto di utili e vuole mettere meglio a fuoco le sue strategie. Philips ha venduto la sua attività di elettrodomestici per concentrarsi sui suoi prodotti sanitari a marzo, e, uh, le cose non sono andate bene: ha fatto l'errore monumentale per un'azienda sanitaria - qualsiasi azienda, davvero - di esporre i suoi clienti a effetti tossici attraverso i suoi ventilatori. Questo ha portato ad un richiamo dei suoi prodotti che è costato all'azienda quasi 600 milioni di dollari finora. E mentre la domanda è ancora lì per i suoi prodotti (presumibilmente meno fatali), le fin troppo familiari carenze di componenti hanno lasciato l'azienda a lottare per convertire quegli ordini in vendite. Tutto sommato, le entrate di Philips sono scese di circa l'8% nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E l gruppo ha tagliato le sue prospettive di vendita per il resto dell'anno. Gli investitori - che avevano già mandato le sue azioni giù più del 25% tra aprile e questo aggiornamento - non l'hanno presa bene: hanno mandato il suo prezzo delle azioni giù di un altro 3%.

Philips però almeno ha la telemedicina nel frattempo con cui rifarsi. E questo non è un brutto mercato su cui ripiegare: la società di consulenza McKinsey stima che l'industria della telemedicina statunitense crescerà dai suoi 3 miliardi di dollari di fatturato del 2019 fino a 250 miliardi di dollari. E Philips può ringraziare una malattia che non ha causato: McKinsey dice che il numero di visite mediche virtuali è aumentato di 38 volte da prima della pandemia.