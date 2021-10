Invitalia presenta ad Aifi il Fondo Salvaguardia Imprese

Il Fondo Salvaguardia Imprese gestito da Invitalia è stato presentato ai soci di Aifi. I rappresentati di Invitalia hanno presentato il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, in una sessione dedicata ai soci Aifi. Lo strumento è stato istituito dal Decreto Rilancio che prevede uno stanziamento iniziale di 300 milioni di euro.

Obiettivo del Fondo è favorire il rilancio di imprese in difficoltà, anche con il coinvolgimento, attraverso operazioni di co-investimento, di investitori privati che potranno dare il loro contributo nel risanare aziende che, per rilevanza del settore, storia e dimensioni, rappresentano il tessuto produttivo del Paese e il made in Italy nel mondo.

Rilevanti le interlocuzioni in corso soprattutto nell’ambito di procedure concorsuali in cui il Fondo rappresenta un partner strategico a supporto dei piani di ristrutturazione.

In quest’ottica è stata costituita una rete di operatori, un investor network, con una duplice funzione: ricevere proposte di investimento e sottoporre progetti di Rescue Finance che possano beneficiare del Fondo Salvaguardia Imprese.

Per partecipare al Network è possibile seguire questo link.