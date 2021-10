Facebook ancora nel ciclone delle polemiche

Alla fine di settembre 2021, i Facebook Files, una massiccia fuga di documenti da parte dell'informatrice Frances Haugen e una conseguente serie di rapporti del Wall Street Journal, hanno rinvigorito il dibattito pubblico su una delle piattaforme più potenti del mondo - e in gran parte non regolamentata.

Il 7 ottobre 2021, l'Information Society Project (ISP), alla Yale Law School, ha organizzato due panel con attivisti e accademici di spicco, intitolati "The Facebook Files: What Next? Answers from Activism and Academia", per discutere le nuove rivelazioni su Facebook. "La pubblicazione dei file ha messo a nudo gli effetti negativi di Facebook nel mondo e la sua sistematica evasione nell'affrontarli", ha detto Nikolas Guggenberger, direttore esecutivo di ISP.

Nel primo panel, "Gli attivisti", Haugen è stata raggiunta dagli attivisti per discutere su come le persone all'interno e all'esterno delle aziende tecnologiche possono partecipare a plasmare le piattaforme che le stanno plasmando. Moderata da Kate Klonick, assistente professore alla St. John's University Law School e Affiliated Fellow all'ISP, la discussione è iniziata con la storia personale di attivismo di ciascuno dei panelisti nel campo della tecnologia. Haugen, ex product manager di Facebook, ha descritto come ha iniziato a lavorare per Facebook per combattere la disinformazione, ma ha detto che presto ha capito che il problema non poteva essere risolto internamente, portandola a diventare un whistleblower.

Il secondo pannello, "Gli accademici", moderato da Nikolas Guggenberger, direttore esecutivo di ISP, si è rivolto a tre domande: Cosa è andato storto con Facebook? Cosa c'è di sbagliato nel quadro sociale e legale in cui Facebook sta operando? E cosa dovremmo fare al riguardo? I relatori hanno discusso una serie di approcci legali per regolare Facebook e altre piattaforme Big Tech, che vanno dal diritto antitrust e della privacy al diritto penale e alla responsabilità degli intermediari.

"Gli informatori mi hanno dato la speranza che la coscienza dell'umanità possa resistere agli eccessi del modello di business che guida la Silicon Valley", ha detto il panelista Meetali Jain, vice direttore di Reset Tech. "Penso che sia nostro dovere fare davvero quello che possiamo per radunarci intorno ai whistleblower, per sollevarli, per creare un clima di sicurezza e per spingere verso una migliore regolamentazione dei whistleblower".

Gran parte della conversazione si è concentrata sul modello di business di Facebook e il suo uso dell'impegno come metrica primaria delle prestazioni. I relatori hanno ripetutamente notato che la ricerca dell'impegno ha portato alla diffusione della disinformazione e ha ridotto la capacità del governo di regolamentare.

"Le metriche hanno distorto e deformato ogni singolo aspetto della nostra società attraverso la stessa fallacia filosofica, che ciò che è coinvolgente è ciò che è buono", ha detto Tristan Harris, presidente e co-fondatore del Center for Humane Technology.

Zephyr Teachout, professore associato di diritto alla Fordham Law School, ha fatto l'esempio di come potrebbe essere il mondo se gli autobus pubblici usassero il coinvolgimento e gli annunci mirati come modello di business: "Passeresti il tuo tempo a salire sull'autobus e il lavoro dell'autobus sarebbe quello di assicurarsi che tu rimanga sull'autobus il più a lungo possibile, invece di arrivare dove vuoi andare", ha detto.

Molti dei relatori hanno detto che c'è un profondo conflitto di interessi tra gli attuali modelli di business di aziende come Facebook e la salute della sfera pubblica digitale.

Jack Balkin, direttore dell'ISP e Knight Professor di diritto costituzionale e del primo emendamento alla Yale Law School, ha sostenuto che i danni alla democrazia sono solo una preoccupazione potenziale.

"Siamo preoccupati per la salute pubblica. Siamo preoccupati per la sicurezza corporea ... Problemi di violenza etnica e genocidio. Siamo preoccupati per la privacy. Siamo preoccupati per la protezione dei consumatori, e soprattutto preoccupati per la manipolazione", ha detto. "Quando cerchiamo di progettare riforme, dobbiamo considerare tutti questi valori, così come la democrazia".

Fondamentalmente, i relatori hanno sottolineato che questi danni sono sentiti più acutamente al di fuori degli Stati Uniti, dove vive il 90% degli utenti di Facebook.

Infine, i relatori hanno descritto vari modi per affrontare questi problemi, dalle soluzioni a breve termine che le piattaforme possono mettere in atto da sole, alla regolamentazione del governo e alla supervisione pubblica.

Shoshana Zuboff, Charles Edward Wilson Professor Emerita alla Harvard Business School, ha ribadito l'importanza di tenere Big Tech a freno. Shoshana Zuboff, Charles Edward Wilson Professor Emerita alla Harvard Business School, ha ribadito l'importanza di tenere Big Tech in considerazione.

"Queste sono conversazioni essenziali, ma non possono essere relegate ai regni del capitale privato", ha detto Zuboff. "Queste sono conversazioni che devono essere tenute tra i cittadini e i legislatori mentre creiamo un secolo digitale e democratico. Il digitale deve vivere nella casa della democrazia".