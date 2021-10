Tra Ita e aeroporti minori l'Italia (ri)prende il volo

Vola solo chi osa farlo, scriveva Louis Sepùlveda nell’ormai lontano 1996, regalando al mondo una delle massime più amate e citate dal popolo degli aerei e dell’aviazione.

Se era vero allora, è ancor più vero oggi, nei tempi difficili del Covid-19, delle regole, delle restrizioni e della paura del contagio che affligge - immotivatamente - molte persone nell’atto di salire su un aereo.

Ma in Italia, alla cloche del comando di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile, in pratica l’unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia, che agisce nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione) nel ruolo di Presidente c’è dallo scorso mese di giugno un vero e proprio “capitano di lungo corso”, che con la sua autorevolezza ed esperienza sta traghettando il settore strategico del trasporto aereo verso il mondo del dopo-Covid: mondo che dovrà necessariamente essere tutto coniugato al futuro, e che comprenderà anche l’universo dei droni, degli ultraleggeri e dell’aerospazio, e della ritrovata voglia e gioia di viaggiare.

Si tratta di Pierluigi Di Palma, avvocato dello Stato e già direttore generale dell’Enac dal 1998 al 2003, che ha ricoperto più volte l'incarico di consigliere giuridico per diversi ministeri ed enti locali, è stato responsabile dell’Ufficio di rappresentanza Enac ed Enav presso le istituzioni Comunitarie ed Europee, vice segretario generale della Difesa dal 2011 al 2014 e componente dell’Appeals board dell’Esa (l'Agenzia spaziale europea) dal 2011 al 2017.



Presidente Di Palma, è un momento difficile per il comparto aereo, che rappresenta una settore strategico per la crescita e per l’economia dei territori. Come sta procedendo Enac per prepararsi al futuro?

Ci stiamo muovendo su diversi fronti. Innanzitutto portiamo avanti l’idea della valorizzazione degli aeroporti minori: l’ente che ho l’onore di presiedere ha un patrimonio di 53 scali, dove abbiamo interesse a far volare anche in maniera “diversa” da come accade oggi. Questo perché c’è tutto un mercato degli ultraleggeri e dei piccoli aerei, che può benissimo integrarsi con la delocalizzazione turistica e con il rafforzamento della logistica delle merci, settori che possono spingere la crescita. Inoltre, vogliamo pensare alla mobilità in modo totalmente innovativo, perché dopo il Covid nulla sarà più come prima: le idee e le visioni inerenti il viaggio e gli spostamenti sono cambiate totalmente, sia in ragione dei vari lockdown che abbiamo subito, sia in ragione degli elementi climatici, essenziali per lo sviluppo sostenibile.



Per questo motivo guardate con grande interesse alle nuove frontiere del trasporto aereo, come il volo suborbitale?

Esattamente. Stiamo lavorando su tutto il settore legato al futuribile e al volo nella stratosfera. Oggi si immagina, e dal punto di vista tecnologico siamo molto avanti, che il futuro del trasporto aereo, grazie a queste innovazioni, determinerà una riduzione importante del tempo di collegamento tra i continenti. Si arriverà in Australia o negli Stati Uniti in tempi ragionevoli, e questo porterà benefici economici e di sviluppo talmente enormi da essere, al momento, anche difficilmente quantificabili.



Il core business di Enac rimane però il trasporto aereo tradizionale. C’è una nuova visione anche su questo argomento?

Certo, il mondo del trasporto aereo tradizionale, che noi andiamo a presidiare, ha davanti a sé un futuro totalmente innovativo. Il nuovo piano nazionale degli aeroporti potrebbe rappresentare il primo “pezzo” del nuovo piano generale dei trasporti. Noi stiamo già affrontando l’argomento dell’integrazione intermodale, dando vita al primo capitolo della mobilità del futuro: con una visione globale al 2050 - visione condivisa a livello comunitario - centrata sull’idea della decarbonizzazione e della sostenibilità. Gli elementi integranti sono la compatibilità ambientale e l’abbattimento della CO2, quindi la missione dell’ente è certamente quella di rivedere i piani di sviluppo aeroportuali nell’ambito di questa nuova visione: meno infrastrutture impattanti e più tecnologia che permetta di sviluppare il traffico con la stessa capacità infrastrutturale, ma con una diversa capacità operativa.

Tutto questo mantenendo integra la mission di Enac: garante dei diritti dei passeggeri…

L’ente nasce proprio come soggetto pubblico di parte, come garante della qualità dei servizi, garante dei diritti dei passeggeri, e non è né potrà mai essere un punto di mediazione degli interessi. Proprio negli ultimi mesi abbiamo dato anche segnali importanti rispetto al passato, nel campo proprio della tutela dei passeggeri, specialmente dei più deboli. Questo anche perché crediamo fortemente che la qualità del servizio determini anche un miglior business: nel momento in cui il cliente è soddisfatto, cresce l’attrattiva nei riguardi del business aeroportuale. Abbiamo portato avanti una dura un battaglia contro alcune low cost riguardo ai posti dei disabili e dei minori, i cui accompagnatori venivano costretti a pagare per poter occupare i posti accanto.



Quella appena trascorsa è stata anche l’ultima estate di Alitalia. Cosa succederà, adesso, con Ita?

Intanto chiariamo il fatto che Enac è, appunto, un soggetto terzo e che quindi non ha alcun interesse su argomenti specifici del business della nuova compagnia, che ha i suoi amministratori con un chiaro progetto di sviluppo. Ma detto questo, è evidente che siamo totalmente in accordo con l’idea - fortemente voluta dal Governo di rimettere in piedi una compagnia aerea nazionale, condividendo in toto la scelta di un vettore di interesse nazionale che presidi alcune rotte, che sono anche elemento di forte ricaduta economica. Non dobbiamo dimenticare che un Paese senza una compagnia aerea “di bandiera”, come si diceva una volta, perde enormemente in competitività estera perché rinuncia a collegamenti fondamentali per settori vitali come il turismo, la moda, il design. Se dall’Italia non abbiamo collegamenti con la Cina, solo per fare un esempio, ma quei collegamenti ci sono da Parigi, o da Francoforte, ecco, questo fatto costituisce un problema che, a cascata, coinvolge innumerevoli settori della rete industriale.



Il trasporto aereo quindi come base logistica dello sviluppo del Paese?

Sì, abbiamo l’idea che il trasporto aereo, che dal punto di vista economico ha un impatto - seppur importante - certamente minore di altri settori, possa però “contaminare” fortemente la crescita di altri comparti. Occorre una forte sinergia, con la consapevolezza che l’economia di ogni singolo aeroporto non è solo, appunto, dello scalo, ma di tutto il territorio.



Con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, guidato da Enrico Giovannini, c’è accordo sui grandi temi dello sviluppo?

Decisamente sì. Ho un rapporto importante con il Ministro, nel quale ho sempre colto una grande capacità di guardare avanti. È sempre stato un visionario, ma con i piedi ben piantati per terra e troviamo sempre in lui un attento interlocutore. Sono certo che garantirà al nostro Paese di avere una prospettiva politica dalla quale si possa sviluppare il business, perché solo con una visione di lungo periodo si garantisce alla politica di uscire dal campo degli interessi e di entrare in quello dello sviluppo, del futuro e della crescita.