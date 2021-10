La luce in fondo alla galleria

Se l’anno del Covid è stato l’anno grigio per le gallerie d’arte, che - stando al The Art Market 2021 di Art Basel e Ubs - hanno fatturato mediamente il 20% in meno (attestandosi comunque sui 29,3 miliardi di dollari, dopo un 2019 in crescita del 2%), ciò non significa che non si veda la luce in fondo al tunnel. Che tanto buio non dev’essere stato, se nel 2020 il 28% dei galleristi ha addirittura aumentato la redditività e il 18% è riuscito a mantenerla inalterata. È vero, il numero medio dei clienti è passato dai 64 per galleria del 2019 ai 55 del 2020, ma c’è di peggio nella vita. E infatti il 58% dei galleristi intervistati si attende un incremento degli affari, mentre un altro 27% prevede più cautamente un periodo di stagnazione. Certo è il comparto è tutt’altro che immobile.

Tra gallerie, negozi antiquari e case d’asta in Italia esistono più di 7400 attività registrate. E Milano, capitale italiana dell’arte moderna e contemporanea, è la città con maggiore concentrazione di operatori: conta 118 antiquari, 39 negozi di arti decorative e piccolo collezionismo, 31 case d’asta e 250 gallerie. Più i due antiquari italiani più importanti a Parigi, che stanno aprendo i battenti anche a Milano, il place to be del momento. Si tratta di Canesso, che apre in via Borgonuovo 24, uno spazio immerso nel verde in quella che era la serra del giardino di Casa Valerio, uno dei palazzi storici di Milano proprio dietro la Pinacoteca di Brera, e Maurizio Nobile, che apre all’interno di Palazzo Bagatti Valsecchi.

«Una premessa innanzitutto. Per investire in beni artistici e di antiquariato occorre soprattutto una cosa: la passione. Chi non ce l’ha è bene che si rivolga altrove», mette le mani avanti Maurizio Nobile. La sua galleria, fondata a Bologna nel 1987 e con una filiale a Parigi dal 2010, è ormai un punto di riferimento per ricercati collezionisti privati e prestigiosi musei internazionali come la National Gallery of Art di Washington, la Morgan Library o il Metropolitan Museum di New York in cerca di dipinti, disegni e sculture di maestri italiani attivi fra la fine del XV e la prima metà del XX secolo. «Ciò non implica che si tratti di un investimento rivolto a pochi. Anzi, bisogna sfatare questo luogo comune», continua Nobile. «Anche nel mondo nell’arte ci sono opere di qualità a prezzi accessibili, penso ad esempio ai disegni dei Maestri antichi e moderni le cui quotazioni possono partire da qualche migliaia di euro. Va inoltre ricordato come in tutte le fasi storiche caratterizzate da crisi economiche, il mercato non si è mai arrestato. È stato così nel 1992 ai tempi di Tangentopoli, nel 2008-2009 con il crack della Lehman Brothers, e oggi con la terribile epidemia di Coronavirus. Bisogna però tenere a mente un’avvertenza importante: l’investimento in arte non deve mai muoversi con logiche speculative, ‘compro oggi per vendere domani’. È un investimento di lunghissimo periodo, che spesso crea valore nell’arco di decenni o a volte di una generazione. Oppure è un modo per lasciare in eredità ai propri discendenti beni che si apprezzano nel tempo».



La scarsità è l’anima del commercio

«Le difficoltà legate a questa nicchia di mercato risiedono principalmente nell’unicità dei pezzi che trattiamo», spiega Maurizio Canesso, la cui attività ruota principalmente attorno ad artisti italiani o che abbiano lavorato in Italia nell’arco di tempo compreso tra il Rinascimento e il Settecento. Canesso iniziò la sua carriera nel mondo dell’arte nel 1980 e nel 1994 fondò la sua prima galleria a Parigi, inizialmente in rue Rossini, nel quartiere Drouot, e dal 2005 in uno spazio più ampio nel 9° arrondissement, in rue Laffitte. Ora è la volta di Milano, in via Borgonuovo 24. «Non occupandoci di oggetti prodotti in serie è fondamentale individuare, di volta in volta, il pezzo giusto al momento giusto poiché possiamo acquistare solo ciò che si presenta sul mercato. Bisogna poi sviluppare con attenzione tutti i passaggi che seguono l’acquisto: la documentazione necessaria nel rispetto delle norme nazionali e internazionali legate ai beni artistici, il restauro, lo studio del dipinto dal punto di vista storico-artistico, la presentazione al pubblico, la ricerca del collezionista o dell’istituzione a cui potrebbe interessare l’acquisto. Tutto questo richiede tempi lunghi e molta pazienza. Il gallerista deve spesso avere il coraggio di investire in oggetti che rimangono in galleria anche a lungo prima di trovare la loro giusta collocazione. Comprare un dipinto antico non è certo un investimento speculativo, ma è piuttosto un investimento patrimoniale», conclude Maurizio Canesso: «Un oggetto d’arte, se scelto prestando la giusta attenzione alla qualità artistica e allo stato di conservazione, può rappresentare un asset importante all’interno di un portafoglio patrimoniale diversificato».



Meno male che c’è l’e-commerce

«Con la pandemia il mercato dell’arte è cambiato. La mancanza delle fiere di settore – e quindi – di un contatto diretto con gli appassionati e i collezionisti ha fatto concentrare i nostri sforzi in una grande risorsa: l’online», interviene Carlo Orsi, titolare dell’omonima galleria milanese in via Bagutta 14 fondata dal padre Alessandro nel quadrilatero della moda. Negli anni ha esposto opere di Canova, Pontormo, Bronzino, Bernini, Vasari, Orazio Gentileschi. Molte di queste si trovano nei più prestigiosi musei del mondo, tra cui si menzionano il Metropolitan Museum of Art a New York, la Galleria dell’Accademia di Venezia, il Musée d’Orsay a Parigi, la National Gallery del Canada e nel 2016 Carlo Orsi ha aperto una galleria a Londra, rilevando il marchio inglese Trinity Fine Art e consolidando la propria posizione sul mercato internazionale con uno spazio nel cuore di Mayfair. «Instagram si è rivelato uno strumento davvero importante per continuare a dare informazioni sulle opere e ci ha permesso di portare a termine anche alcune vendite», spiega Orsi. «Durante l’emergenza sanitaria – però - il mercato dell’arte antica si è cristallizzato ancora di più. È un segmento che, come ho detto, ha bisogno di contatto, di racconto e di scambio di conoscenza. L’assenza delle fiere ha quindi pregiudicato molto gli scambi. L’autunno ci fa essere più ottimisti. Il grande sforzo fatto da tutti i Paesi attraverso la campagna vaccinale sta consentendo la riapertura dei grandi eventi come le fiere. La prima in programma sarà la Frieze Art Fair di Londra, un evento che ci riempie di ottimismo e slancio perché la voglia di riprendere è davvero tanta. Londra rappresenta per noi un mercato in divenire perché la Brexit deve fare ancora il suo corso. Credo però che Londra resterà sempre centrale per lo sviluppo del mercato. La capitale inglese resta a livello globale il punto di riferimento per gli investitori internazionali e uno dei luoghi di attrazione – con Parigi- per i nuovi acquirenti globali di arte antica. Pensiamo solo al mondo asiatico, in particolare la Cina che vede una sempre più sviluppata crescita di cultori».

Gli Nft, ovvero quando l’arte (sì, anche quella antica) incontra la blockchain

Cosa c’entra l’arte classica con la blockchain? C’entra, eccome. Perché se la promessa delle tecnologie in blockchain è quella di abilitare nuove opportunità e nuovi modelli di business, questo vale anche per la gestione e valorizzazione delle opere d’arte, delle collezioni private e dei grandi patrimoni artistici. Così, la nuova piattaforma InArtNft si pone come galleria d’arte del futuro e promette una disintermediazione libera, decentralizzata, trasparente, tracciabile, verificabile e programmabile delle opere mirando a risolvere lo spinoso e secolare problema della titolarità delle opere d’arte e dell’ubicazione delle stesse, proponendo, tramite una piattaforma blockchain dedicata alla compravendita e certificazione di opere d’arte e di oggetti da collezione, un’accelerazione di tutti i processi del settore, riguardando non solo gli Art Nft (Non Fungible Token Art - ovvero opere d’arte digitali) di cui si fa un gran parlare, ma anche e soprattutto le transazioni di opere fisiche che costituiscono la quasi totalità degli scambi nel mondo. Nata dalla collaborazione tra Giorgio Cuneo di Artvise Ltd e Alessandro Brunello, esperto di fintech specializzato nella creazione di piattaforme tecnologiche, InArtNft associa quindi la tracciabilità dei processi, garantita tramite la blockchain, ai trasferimenti di valore in moneta virtuale. «Un Nft, che è un’unità di dati archiviata su un registro digitale condiviso e immutabile, quale la blockchain, certifica che un determinato asset digitale è unico e non intercambiabile o duplicabile e costituisce quindi lo strumento ideale per valorizzare quei beni che in economia si definiscono infungibili, ovvero quei beni il cui valore non è convenzionalmente misurabile e quindi equiparabile nella quantità e nella qualità, quali appunto le opere d’arte», sottolinea Alessandro Brunello. E per il tramite di inartnft.com è possibile trasferire in maniera rapida e trasparente i diritti di proprietà di un’opera d’arte, nonché certificarne la proprietà digitale attraverso la creazione e il trasferimento di un Nft che, grazie ai processi virtuosi della blockchain, costituisce il titolo di legittimazione per ottenere la consegna dell’opera e dei documenti e permette di certificarne digitalmente la storia e l’autenticità, compiendo un’evoluzione epocale della certificazione di autenticità e di proprietà fisica di un bene artistico grazie all’ausilio di una tecnologia non modificabile.

Giorgio Cuneo, consulente, imprenditore e Co-Founder di Artvise e di InArtNFT, ci racconta del momento di piena rivoluzione che sta vivendo il comparto, un vero e proprio hype tecnologico - frutto anche della forte accelerazione nella digitalizzazione portata dalla pandemia - che sta evidenziando la necessità di cambiare i paradigmi di questo settore, e ci spiega in che modo InArtNFT costituisca una vera e propria rivoluzione concettuale: «La nostra piattaforma, grazie alla tecnologia blockchain, garantisce la certezza dei dati di un’opera rendendoli immodificabili,», aggiunge Giorgio Cuneo «e quindi mette in discussione le precedenti modalità di esercizio e trasmissione dei diritti legati alle opere d’arte. Il progetto di InArtNft consiste nel creare degli smart contract, ovvero dei protocolli informatici automatizzati, da abbinare a particolari clausole contrattuali legate ad opere d’arte di particolare pregio e oggetti da collezione per garantire certezza e trasparenza in un mercato che per certi versi è assai opaco e ricco di avventori senza scrupoli che con le loro malefatte contribuiscono quotidianamente al detrimento delle opere, causando ingenti danni di immagine ed economici ai proprietari delle stesse».

Nel catalogo di apertura, tra le quali troviamo opere attribuite al Donatello, al Canaletto, al Beato Angelico, al Pontormo ed al Della Robbia, oltre a francobolli rari e realizzazioni di qualità museale di statue in marmo ed in bronzo rigorosamente di scuola italiana.