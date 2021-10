Nissan Qashqai: l’icona si rinnova

La storia di Nissan Qashqai parla chiaro. Il SUV di segmento C ha venduto oltre 5 milioni di unità nel mondo delle quali ben 340.000 solo in Italia. Siamo giunti alla terza serie del suo modello di successo: grazie alla nuova piattaforma CMF-C dell’Alleanza con Renault è nata una vettura dalle proporzioni interessanti e al passo coi tempi. La nuova Qashqai si presenta in tono elegante, ma appare più imponente e definita nelle linee rispetto alla precedente generazione: cresce nelle dimensioni, offrendo più spazio all’interno, ma cambia anche nelle firme luminose e nello stile.

All’interno si respira aria di novità grazie alla nuova illuminazione bianca diffusa in abitacolo, al sistema di infotainment da 9”, mentre il quadro strumenti digitale è da 12,3” e può essere configurato a piacimento. Inedito è l’Head-Up Display da 10,8”, il più ampio della categoria, che proietta molteplici informazioni.

Nissan sceglie l’elettrificazione e abbandona totalmente il Diesel: protagonista assoluto è il 1.3 DiG-T (140 o 158 CV) con tecnologia mild hybrid, mentre seguirà al lancio (inizio 2022) il sistema e-Power. Questo motore è abbinato al cambio manuale a sei rapporti e, nel caso dello step più alto, anche con l’automatico Xtronic. La trazione 2WD è disponibile su entrambe le cavallerie, il 4WD solo sul 158 CV.