Lamborghini Urus: il Super SUV secondo Sant’agata Bolognese

Da quando la Casa del Toro di Sant’Agata Bolognese ha lanciato la sua interpretazione di Sport Utility Vehicle, questo segmento ha subito una scossa radicale. Dal lancio la Lamborghini Urus è diventata in pochi mesi il punto di riferimento nel magico mondo dei Super SUV, raccontando un nuovo modo di vivere le auto del Marchio italiano.

Con un design che si ispira ad altri modelli del Toro, pur mantenendo la sua originalità, l’Urus propone forme squadrate e taglienti, arricchite da grandi prese d’aria e cerchi che arrivano fino a 23 pollici. Le novità del Model Year 2021 riguardano l’estetica, attraverso la scelta di nuovi colori, con l’arrivo delle collezioni Pearl Capsule e Graphite Capsule e con la proposta di infiniti abbinamenti per gli interni, per una personalizzazione tailor made, o meglio, Ad Personam.

Nuovi anche gli scarichi, una coppia per lato, firmati dal maestro del settore, Akrapovic. Confermato il comparto tecnico con il motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 650 CV a 6.000 giri/min e 850 Nm di coppia massima già a 2.250 giri/min. L’accelerazione da 0-100 km/h avviene in 3,6 secondi, per una velocità massima di 305 km/h.