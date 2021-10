Ferrari 812 GTS: la spider più potente

Si chiama Ferrari 812 GTS ed è la naturale evoluzione della supercar da 800 CV. Il bello, in questo caso, è che un V12 di Maranello torna a “respirare” cinquant’anni dopo l’ultima volta: era il 1969 e veniva presentata la 365 GTS, meglio conosciuta come Daytona Spider.

Il tetto apribile, vera novità della Ferrari 812 GTS, si apre in 14 secondi fino a una velocità di 45 km/h e tale può essere lasciato per godere a pieno della sonorità fragorosa dei 12 cilindri. Se la linea laterale richiama la 365 GTB4 del 1968 e propone tre nuovi cerchi in lega, al posteriore troviamo due pinne sotto le quali si nasconde la presenza del tettuccio e un diffusore più elaborato, addirittura triplano, utile a recuperare il carico perso.

Sono 75 i kg in più rispetto alla 812 Superfast, ma velocità massima rimane la stessa: 340 km/h, a tetto aperto.