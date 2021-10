Economy a Ecomondo: "“Imparare a gestire la sostenibilità - La sfida per i manager del futuro”

Tornare sui banchi di scuola no, fare però “training on job” tutti i giorni, sì: è la dura sfida che i manager degli Anni Venti di questo complesso Ventunesimo secolo devono accettare e vincere per pilotare le aziende che guidano nella doppia transizione in corso, quella digitale e quella ecologica.

E’ il messaggio su cui si confronteranno il 27 ottobre ad Ecomondo, dalle 14 alle 18, i panelist della tavola rotonda: “Imparare a gestire la sostenibilità, la sfida per i manager del futuro”. L’occasione è data dalla convergenza tra Economy, il mensile di economia di Economy Group, che sulla formazione alla sostenibilità ha investito molto spazio e attenzione negli ultimi anni, e la stessa Ecomondo, cioè la Ieg, società fieristica di Rimini, che con l’Università statale di Bologna ha lanciato un master proprio su questo tema.

Qui il programma: