Negli Usa la ripresa crea meno lavoro del previsto

Gli ultimi dani hanno dimostrato che gli Stati Uniti hanno aggiunto solo 194.000 nuovi posti di lavoro il mese scorso. Cosa significa questo?

Gli economisti speravano che il deludente rapporto sui posti di lavoro di agosto fosse solo un singhiozzo, ma non del tutto: gli Stati Uniti hanno aggiunto solo 194.000 posti di lavoro a settembre, il più piccolo rialzo mensile dell'anno e ben al di sotto dei 500.000 previsti dagli economisti. E mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,8% contro il 5,1% previsto dagli economisti, è stato in parte perché meno persone sono andate a cercare lavoro. Eppure, almeno ci sono un paio di speranze a cui il governo degli Stati Uniti può aggrapparsi: i genitori casalinghi sono più propensi a iniziare a cercare lavoro ora che la scuola è tornata in sessione, e la fine dei sussidi di disoccupazione dovrebbe spingere anche più persone in cerca di lavoro nel mercato.

Il rapporto ha messo la Federal Reserve degli Stati Uniti in una posizione difficile: la banca centrale aveva intenzione di terminare il suo programma di acquisto di obbligazioni già il mese prossimo, ma potrebbe dover mettere quel piano in attesa se non vuole rischiare di danneggiare una ripresa chiaramente meno che stellare. Gli investitori del mercato azionario saranno contenti, si badi bene: meno acquisti di obbligazioni spingerebbero i rendimenti verso l'alto, rendendo le azioni relativamente meno attraenti e facendo scendere i prezzi.

C'è stata una buona notizia per gli Stati Uniti alla fine della scorsa settimana: il governo ha finalmente accettato di aumentare la quantità di debito che può prendere in prestito per pagare i suoi conti. Il problema è che l'aumento di 480 miliardi di dollari fornisce solo abbastanza denaro per durare fino all'inizio di dicembre, creando la scena per un'ulteriore incertezza tra meno di due mesi.