Il gender non lascia in pace neanche i mattocini Lego

Una ricerca del Geena Davis Institute on Gender in Media ha rivelato che i Lego, uno dei giocattoli più famosi del mondo, rifletterebbero stereotipi dannosi capaci di ostacolare le ragazze, i ragazzi e i loro genitori. A fronte di questa ricerca, la Lego ha annunciato che lavorerà per rimuovere gli stereotipi di genere dai suoi giocattoli dopo che un sondaggio globale commissionato dall'azienda ha scoperto che gli atteggiamenti verso il gioco e le carriere future rimangono disuguali e restrittivi. I ricercatori hanno scoperto che mentre le ragazze stavano diventando più fiduciose e desiderose di impegnarsi in una vasta gamma di attività, lo stesso non era vero per i ragazzi.

Il 71% dei ragazzi intervistati temevano di essere presi in giro se avessero giocato con quelli che descrivevano come "giocattoli per ragazze" - una paura condivisa dai loro genitori. "I genitori sono più preoccupati che i loro figli vengano presi in giro rispetto alle loro figlie per aver giocato con giocattoli associati all'altro genere", ha detto Madeline Di Nonno, l'amministratore delegato del Geena Davis, che ha condotto la ricerca.

"Ma è anche che i comportamenti associati agli uomini sono valutati più altamente nella società", ha detto la Di Nonno. "Finché le società non riconoscono che i comportamenti e le attività tipicamente associati alle donne sono altrettanto preziosi o importanti, i genitori e i bambini saranno titubanti ad abbracciarli".

Lo studio ha trovato che i genitori ancora incoraggiato i figli a fare sport o attività Stem, mentre le figlie sono stati offerti danza e vestirsi (le ragazze erano cinque volte più probabilità di essere incoraggiati in queste attività rispetto ai ragazzi) o cottura (tre volte più probabilità di essere incoraggiati). "Queste evidenze sottolineano quanto siano radicati i pregiudizi di genere in tutto il mondo", ha detto Geena Davis, l'attore e attivista premio Oscar che ha creato l'istituto nel 2004 per combattere gli stereotipi di genere negativi e favorire l'inclusione. "C'è troppa asimmetria", ha commentato la professoressa Gina Rippon, neurobiologa e autrice di The Gendered Brain. "Incoraggiamo le ragazze a giocare con le 'cose da maschi' ma non il contrario".

Questo è un problema perché i giocattoli offrono "opportunità di formazione", ha detto. "Quindi, se le ragazze non giocano con i Lego o altri giocattoli di costruzione, non stanno sviluppando le abilità spaziali che le aiuteranno nella vita successiva. Se le bambole sono spinte alle ragazze ma non ai ragazzi, allora i ragazzi stanno perdendo le abilità di nutrimento".

Il produttore di giocattoli danese ha commissionato il rapporto per la Giornata Internazionale delle Bambine dell'ONU di lunedì. Ha intervistato quasi 7.000 genitori e bambini dai sei ai 14 anni di Cina, Repubblica Ceca, Giappone, Polonia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti. La Lego non ha più etichettato nessuno dei suoi prodotti "per ragazze" o "per ragazzi". Su Lego.com i consumatori non possono cercare i prodotti per genere. Invece, il sito offre temi che chiama "punti di passione".

"Stiamo testando tutto su ragazzi e ragazze, e includendo più modelli di ruolo femminili", ha detto Goldin. La recente Lego Con ha mostrato designer donne che parlano del loro lavoro, mentre la campagna Rebuild the World di Lego si concentra sulle ragazze. "Il nostro lavoro ora è quello di incoraggiare i ragazzi e le ragazze che vogliono giocare con set che possono essere tradizionalmente visti come 'non per loro'", ha aggiunto Goldin.