Contenuti più eventi uguale business matching

Salvo improvvisi cambiamenti di programma, l’autunno si presenta denso di eventi. Riprende pian piano l’attività di uno dei comparti più duramente e lungamente colpiti dalle restrizioni per il contenimento della pandemia. E riprendono anche le attività di relazioni esterne delle aziende, che ricominciano ad esporre negli eventi B2B, come il Cibus di Parma a inizio settembre, Tuttofood a Milano a fine ottobre, Vinitaly Special Edition, il Salone del Franchising... È qui che le aziende, uscendo dai confini delle proprie sedi, allestiscono stand in cui incontrare potenziali clienti, partner, distributori, agenti, professionisti. Nel frattempo, l’industria degli eventi ha avuto molto tempo per organizzarsi e garantire lo svolgimento delle grandi manifestazioni in sicurezza. Al di là dell’applicazione delle norme di comportamento, le più visionarie hanno colto l’opportunità investendo in tecnologie d’avanguardia, come il Centro Congressi di Riva del Garda e l’Hilton Molino Stucky di Venezia, che si sono dotati di un sistema di sanificazione in continuo, che utilizza la fotocatalisi attiva, la stessa tecnologia già utilizzata dalla Nasa per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali, messa a punto dalla startup tecnologica italiana Sanixair.

Tornare agli eventi in presenza in sicurezza è possibile. Uno dei banchi di prova più attesi è stato a inizio settembre quello della Milano Design Week. «Abbiamo visto un bel movimento – commenta Marianna Carlini, fondatrice di Master Communication e da vent’anni nel settore delle pubbliche relazioni, che abbiamo incontrato in via Tortona 30, nella location dell’azienda di stile italiana Icona Design Group – Anche senza le folle a cui eravamo abituati, tutti i giorni c’è stato un flusso costante di persone che sono venute a visitare il percorso espositivo del nostro cliente. Eravamo organizzati per presidiare in modo attento gli accessi con rilevamento della temperatura corporea e controllo del greenpass. Questo non ha tolto l’entusiasmo alle persone interessate a visitare l’esposizione».

Nonostante l’incertezza, o forse proprio per esorcizzarla, c’è ancora chi è disposto a scommettere sul nuovo e sul futuro. È proprio il caso di Icona Design Group, al suo debutto nel Fuorisalone. Eccellenza italiana più nota all’estero che in patria, storicamente focalizzata nel settore automotive, l’azienda, che ha sedi a Torino, Los Angeles, Shangai e ora anche a Tokio e a Dubai, ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di diversificazione verso l’industrial e product design. Strategica, dunque, la partecipazione alla settimana milanese del design, uno degli eventi del settore più importanti al mondo. «Abbiamo approfittato della presenza di Icona al Fuorisalone – continua la pr Marianna Carlini – per organizzare una giornata dedicata alla stampa. Il nostro lavoro è creare costantemente occasioni di contatto per i nostri clienti con il mondo dei media. Il Fuorisalone, in questo senso, è da sempre uno degli eventi più importanti e glamour. Così siamo riusciti a coinvolgere un pubblico non solo di giornalisti esperti di automotive – il settore storico di Icona – ma anche e soprattutto del design e lifestyle».

Grande, da parte di tutti, l’entusiasmo di ritrovarsi in presenza, di riallacciare relazioni umane dirette anche nelle occasioni professionali: «I giornalisti che si occupano di arredo e design sono stati entusiasti – spiega Laura Trapani, senior project leader di Master Communication - di scoprire un nuovo nome del settore e di capire come il design, unito alla tecnologia, sia motore di innovazione e possa addirittura trasformare un concetto medicale come la sanificazione in un’abitudine quotidiana. Lo abbiamo visto con gli originali dispositivi di sanificazione prodotti da Icona in joint venture con la startup italiana Sanixair, che abbiamo presentato in anteprima a Milano al pubblico e ai media, come lo svuotatasche che sanifica gli oggetti o la collana che respinge gli agenti patogeni».Icona Design Group e Sanixair, entrambe assistite da Master Communication per pubbliche relazioni e ufficio stampa, hanno infatti siglato una joint venture a fine 2020. La comunicazione facilita il business? «Il nostro lavoro è creare opportunità di contatto, relazioni appunto, attraverso la comunicazione. Siamo facilitatori di relazioni. – continua Marianna Carlini – Ci occupiamo quotidianamente di costruire contenuti interessanti per presentare ai media le aziende con cui lavoriamo e ottenere per esse spazio e visibilità. In questo modo, le aziende diventano visibili anche a un pubblico che magari non avrebbero mai raggiunto senza mettere in atto queste attività. Ed è così che nascono le opportunità. È capitato ad esempio al nostro cliente di caffè Trucillo che, dopo aver risposto a una intervista su una nota emittente radiofonica nazionale, venisse contattato dal proprietario di un bar che proprio in quel periodo stava scegliendo un fornitore».

Questo è solo un esempio delle innumerevoli opportunità che le pubbliche relazioni possono generare per un’azienda o brand. Ma la grande ricchezza consiste nell’aumento del valore reputazionale dell’azienda e del brand, che secondo la ricerca di Weber Shandwick con Krc Research, “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now”, rappresenta oltre il 60% del valore di mercato di un’azienda. Non a caso diverse compagnie di assicurazioni hanno già nella loro offerta polizze che prevedono il risarcimento da danni reputazionali.

Forse per questo l’attività per Master Communication non si è fermata neanche nel periodo del lockdown. «Anzi – corregge Marianna Carlini – il lavoro ha continuato ad aumentare. All’alba del primo lockdown eravamo preoccupati. Anche se il nostro team è composto di persone che hanno 15 – 20 anni di esperienza accumulati in altre sedi, la nostra società è nata ufficialmente a maggio del 2019, quindi allo scoppio della pandemia eravamo in piena fase di lancio. Avevamo acquisito i primi clienti importanti e il timore di perderli è stato grande, perché nonostante il suo valore altissimo, la comunicazione è sempre tra le prime attività ad essere ridotte o tagliate in periodi di grande incertezza. Invece, anche se i nostri clienti sono stati tutti coinvolti in maniera diversa dalle chiusure, ci hanno rinnovato la fiducia e non abbiamo mai smesso di comunicare. La comunicazione è diventata quasi l’unico filo di contatto non solo con i consumatori ma anche con i collaboratori. Era una voce di esistenza e resistenza».

E neanche l’annullamento di praticamente tutti gli eventi previsti ha rallentato l’attività perché, come spiegano da Master Communication, l’evento è anch’esso uno strumento di comunicazione, ma non può e non deve essere l’unico. «La vera bravura di un professionista delle pubbliche relazioni – concludono – risiede proprio nella capacità di valorizzare l’identità stessa di un’azienda, di un marchio, di un prodotto, di una persona, di un territorio. Di trovare in questa identità i contenuti adatti alla comunicazione: positivi da un lato, per ispirare nel pubblico la fiducia verso l’oggetto della comunicazione; interessanti dall’altro per conquistare l’attenzione dei media e ottenere spazio sulle pagine dei giornali, sul web, in radio e televisione». È un lavoro che si svolge ogni giorno cercando di realizzare il delicatissimo equilibro tra quello che un’azienda vuole comunicare e quello che ai media interessa far sapere ai suoi lettori.



