Le buone idee che fanno risparmiare e cambiano la vita

Nonostante le norme poste in essere negli anni a tutela dei consumatori, la trasparenza, diciamo così, non è mai stato il forte delle aziende fornitrici di energia e servizi di telecomunicazioni, col risultato che troppo spesso i consumatori sono disorientati di fronte alle mille allettanti offerte che gli piombano addosso. Non di rado disattese nei fatti con inevitabili conseguenti malumori e perdite di tempo al telefono nel tentativo di capirci qualcosa o di cambiare fornitore. Una realtà molto interessante nata nel 2019 per porre rimedio in qualche modo a questo stato di cose, che non a caso si sta espandendo con grande rapidità, è Agenzia Nord-Est, fondata a Padova da Andrea Socche, giovane e brillante imprenditore dalle idee molto chiare e innovative.

«Siamo un multibrand – lavoriamo infatti con i diciotto migliori brand nei settori di energia e telecomunicazioni a livello nazionale – e offriamo il valore aggiunto di conoscere molto bene il mercato», spiega a Economy Socche. «Questo ci consente di offrire consulenza qualificata su misura in linea con le proprie esigenze in campo energetico, telefonico e internet, sartoriali, come piace dire a me, per trovare le soluzioni più adatte e vantaggiose per i nostri clienti, siano essi privati o imprese. Per farli risparmiare e, soprattutto nel caso delle aziende, per fargli ottenere maggiore efficienza dal proprio business». Un’intuizione che ha reso Agenzia Nord-Est una realtà in forte espansione (in due anni di vita conta già oltre 5.000 utenze e una fitta rete di agenti e consulenti giovani, dinamici e competenti, formati costantemente al fine di fornire un servizio sempre aggiornato sulle ultime offerte disponibili sul mercato dai più importanti operatori nazionali), che proprio per questo, sottolinea il fondatore, «è alla ricerca di nuove collaborazioni, investitori e fondi per crescere ancora di più». Uno degli ambiti su cui la società, che per il momento opera soprattutto in Triveneto ed Emilia-Romagna ma punta ad espandersi anche sul resto del territorio nazionale, sta maggiormente puntando è quello del franchising. «Il nostro obiettivo», spiega Socche, «è diventare noi stessi un importante operatore energetico forti del nostro brand che, grazie al know-how e agli alti standard ottenuti giorno per giorno imparando anche dagli errori altrui, può proporre le migliori offerte di luce, gas, telefonia e internet ai nostri clienti e rispondere al meglio alle loro esigenze, facilitando la quotidianità delle persone e dei referenti in azienda. Per fargli avere più tempo da dedicare a famiglia, amici, passioni e lavoro. Tutto questo, sempre con massima professionalità, disponibilità e passione, che sono i valori fondamentali che guidano le scelte aziendali e che vogliamo condividere con chi deciderà di entrare a far parte del nostro network». Per chi deciderà di aderire alla call la durata minima del contratto di franching sarà 24 mesi, con un investimento base di 5.000 euro e una location di più o meno 50 metri quadri. Le premesse per crescere nel network a tutti i livelli e sotto tutti i punti di vista sono molto promettenti visto che lo scorso anno, in pieno periodo pandemico, l’azienda ha fatto registrare una crescita del 20%. La forza, d’altronde, della proposta di Agenzia Nord-Est, che si pone come intermediaria tra gli operatori e il cliente, sta, oltre che nella customizzazione, nell’offerta di tutta una serie di servizi accessori per far fronte a qualsiasi problematica legata alle forniture di energia, telefono e internet, che consente di risparmiare tempo, danaro ed energie. Legate, per esempio, alle incombenze burocratiche e di gestione delle proprie utenze: dalla lettura e controllo delle bollette telefoniche e di luce e gas all’installazione di contatori, caldaie, colonnine elettriche e impianti fotovoltaici, nuove linee telefoniche e internet, passando per l’assistenza nel cambio di operatore (switch). Di ciò si occupa interamente la società. Una consulenza insomma a 360 gradi e per la quale il cliente non paga nulla, in quanto il guadagno per Agenzia Nord-Est proviene direttamente dagli operatori con cui lavora.



www.agenzianordest.com