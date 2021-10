La ripresa del retail? Passa dal franchising

In collaborazione con

Negli ultimi anni il retail e lo sviluppo delle reti di vendita hanno subito profondi cambiamenti grazie allo sviluppo di nuove forme di business, come l’e-commerce, accelerati ulteriormente dalla pandemia. In questo scenario il franchising rappresenta uno dei trend più “on fire” e promettenti con opportunità di business interessanti, come ci spiegano due esperti del settore, Salvatore e Andrea Taccini, della Taccini Retail Consulting, società di consulenza specializzata in servizi a 360° alle imprese del retail, dallo studio di fattibilità al business plan, dalla ricerca della location al progetto di layout, passando per la comunicazione e la formazione del personale di vendita.



Perché il franchising è uno degli strumenti più promettenti in ambito retail? Può rappresentare uno degli strumenti principe della ripresa?

Salvatore Taccini: Assolutamente sì. I franchising sani e rispettosi degli imprenditori restano un’ottima scelta di business in quanto operano attraverso format standardizzati e testati nel minimo dettaglio. Le reti dirette hanno risentito maggiormente di una sinergia di business che è stata profondamente indebolita ove non strutturata a dovere, mentre le reti in franchising si sono trovate in generale in minore difficoltà grazie a una gestione minuziosa e ridotta delle singole problematiche di punto vendita. In un momento di così grande incertezza, avere aziende solide che siano disposte a trovare soluzioni alle problematiche e a dividere il rischio con i propri partner si pone come grande discriminante di successo reciproco.

Abbiamo esperienza diretta di affiliazioni di successo, come quelle del gruppo Teddy Spa, con i marchi Terranova, Calliope e Rinascimento, che mostrano come questo modello funzioni molto bene. L’azienda ha strutturato negli anni una rete di franchising in grado di mettere l’imprenditore nelle condizioni di poter investire le proprie risorse in progetti dove anche il minimo dettaglio è stato studiato a tavolino per la minimizzazione del rischio di errore. Il franchising è una delle aree in cui come azienda ci concentriamo di più in quanto una solida rete di contatti con brand ed imprenditori ci consente di sviluppare nuove aperture che risultano essere profittevoli sin dal primo giorno di apertura.

Quali sono i trend di sviluppo del mercato per quanto riguarda il retail e in particolare il franchising?

Andrea Taccini: I trend si articolano ad oggi nella ricerca di posizioni profittevoli. Il retail non può più permettersi negozi flagship di pura rappresentanza. Le aspettative aziendali si focalizzano oggi su ottiche di sostenibilità e sviluppo ramificato e si concentrano su particolari aree territoriali caratterizzate da potenziali new business. Nella ricerca di nuove location si fa sempre più attenzione ai flussi pedonali, sia in centro storico che in centri commerciali, al fine di minimizzare i potenziali rischi andando a ridurre quanto più lo scarto tra performance di budget e performance reali. Ad oggi le due formule di franchising più utilizzate sono il conto vendita ed il conto acquisti, con dinamiche operative similari anche se comunque differenti a seconda della tipologia di prodotto.

In questo periodo di cambiamento degli scenari sociali ed economici, il settore del retail rimane, a livello mondiale, in uno stato di forte instabilità. Come si evolverà nel prossimo futuro?

Andrea Taccini: Il futuro sarà caratterizzato da una sempre maggiore attenzione al prodotto e a un consumatore sempre più accorto e bisognoso di sentirsi parte effettiva di un brand. Le esperienze in store legate alle innovazioni tecnologiche faranno da discriminante tra successo e insuccesso nel rapporto di convivenza con l’e-commerce. Ne è un esempio il grande lavoro sviluppato da marchi come Bata e Terranova, che nonostante le difficoltà di mercato hanno avuto la capacità e le risorse di guardare al futuro con un’ottica di sviluppo sia diretta che in franchising.

Nello specifico per il franchising cosa ci dobbiamo aspettare?

Salvatore Taccini: Il futuro riserverà grandi opportunità per le aziende che operano in franchising con un’ottica di lungo periodo. Negli ultimi anni molti imprenditori si sono scottati a causa di esperienze di business poco profittevoli e di conseguenza hanno manifestato l’esigenza di trovare brand che sapessero davvero offrire un servizio di assistenza nella gestione dello store. Ne è un esempio Equivalenza, azienda spagnola che negli ultimi anni ha sviluppato oltre cento punti vendita in Italia, sia diretti che in franchising; in quest’ultimo caso abbiamo strutturato dei progetti di affiliazione che prevedono particolari incentivi economici per imprenditori che vogliano sposare il progetto e prendere in esclusiva lo sviluppo di aree commerciali di grande interesse.

Quali i settori che cresceranno di più in ottica franchising?

Andrea Taccini: In primis il food, che presenta grande varietà di offerta, grazie alla sempre maggiore attenzione al cibo, veicolata da trasmissioni televisive e da consumi crescenti da parte delle famiglie. Abbiamo diversi progetti in questo ambito per i quali, oltre a seguire grandi colossi della ristorazione come McDonald’s e Burger King nello sviluppo della propria rete di affiliazione, abbiamo strutturato piani di espansione sia diretta che tramite la formula di affiliazione.

Anche i settori cura della casa, soprattutto nel post lockdown, e della persona, con lo sviluppo di nuovi format che si orientano a prodotti naturali e sostenibili, sono fra quelli più in crescita.

Come pure sono in grande crescita anche abbigliamento ed accessorio sportivo, che ha registrato valori record nell’ultimo anno. Ne è un chiaro esempio Non Solo Sport, una delle aziende con cui collaboriamo per lo sviluppo della rete, che ha in previsione oltre dieci aperture per il 2022, con molte innovazioni per arricchire l’offerta di prodotto e l’esperienza di acquisto del consumatore. Il comparto moda poi riesce a dare sempre grandi soddisfazioni alle aziende che sono riuscite a sviluppare format di vendita innovativi, anche se il fashion è fra i settori più in difficoltà a causa della pandemia che ha forzato l’utilizzo di nuovi canali di vendita.

Come si sviluppa un punto vendita che funziona? Che tipo di valutazioni vanno fatte e voi come Taccini Retail Consulting quali analisi mettete in campo?

Andrea Taccini: L’analisi per l’apertura di un nuovo punto vendita richiede numerosi step tra cui brand recognition nell’area di interesse, analisi dei competitor e relativo posizionamento e quota di mercato, ricerca e analisi della location secondo visibilità, superficie e flussi di clientela, store design e sopralluogo tecnico di fattibilità, analisi profittabilità, conto economico e costi- benefici tra location alternative, negoziazione e contrattualistica per acquisto o locazione degli spazi, realizzazione store design e cantierizzazione, formazione del personale di vendita, utilizzo di hardware e software ed eventuali innovazioni esperienziali digitali, inaugurazione e comunicazione new opening omnichannel, continuo monitoraggio delle performance e studio di politica commerciale. Tutti elementi che vanno curati nei minimi dettagli per avere successo.

Un tema correlato al franchising e non solo è quello dello sviluppo delle reti di vendita dirette. In questo specifico ambito qual è il vostro “metodo” per ottimizzarle?

Andrea Taccini: Per noi ottimizzazione è sinonimo di profittabilità. Ci impegniamo quotidianamente per valutare le performance dei singoli store per assestarne la profittabilità in termini di vendite operazionali e costi vivi di gestione. Negli anni il mercato ha avuto grandi evoluzioni commerciali che da un lato hanno contratto le vendite mentre dall’altro hanno gonfiato i costi, in particolar modo quelli di affitto. La nostra forza, sia per le aziende che per i franchisee, è quella di riuscire a trovare accordi che consentano di avere maggiore sostenibilità per singolo punto vendita, sia con soluzioni di riduzione dei costi sia per l’incremento delle vendite tramite nuovi progetti anche in collaborazione tra brand.

Credete così tanto nel franchising che fra i vostri obiettivi c’è anche quello di diventare voi stessi franchisee...

Salvatore Taccini: Nell’ultimo anno abbiamo orientato molto la nostra attenzione verso le affiliazioni da parte della nostra azienda. Non abbiamo ancora definito nulla di concreto ma siamo in valutazione per diversi progetti che hanno allettato la nostra attenzione dal punto di vista della bontà del progetto e della condivisione dei valori che ne sono alla base. Siamo convinti che ci siano progetti che possano valorizzare i brand e gli imprenditori al tempo stesso. Il nostro obiettivo è una crescita integrale anche nell’affiliazione, mantenendo sempre salda la nostra attenzione verso le nuove dinamiche di sviluppo, ma essendo noi stessi coinvolti nei progetti che sviluppiamo per i nostri clienti.

