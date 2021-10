Energia e mattone ora fanno comunella

In collaborazione con

«Nella nostra realtà abbiamo sempre pensato che quello delle utility fosse un mondo di commodity ma la verità, nei fatti, non è questa. Le offerte sono ancora poco chiare ed il sentiment dei clienti, pur offrendo un servizio ai massimi livelli qualitativi, raramente è eccellente ed allora abbiamo cercato un modo per far sì che il cliente si sentisse tutelato al cento per cento». È così che è nata RiservaLuce, spiega Andrea Visioli, direttore generale Visitel, società del Gruppo Visioli, specializzato dal 1989 nella fornitura di luce, gas e telecomunicazioni. «È sulla base di questi ragionamenti, fatti nel 2020», continua, «che abbiamo ideato, sviluppato e ingegnerizzato il processo che abbiamo voluto chiamare RiservaLuce ridisegnando quindi il mercato delle utility e trasformando un servizio in un prodotto, una novità assoluta che verrà commercializzata con il marchio Exagono, startup del Gruppo, attraverso la creazione di una card che permette al cliente finale di avere fino a dieci anni di luce inclusa, una vera rivoluzione e un grande alleato per l’intero mercato del real estate».

La sfida è ambiziosa ma offre anche molte opportunità, proprio a causa della scarsa credibilità e fiducia di cui godono i player del mondo delle utility. Ma come funzionerà esattamente il meccanismo RiservaLuce sviluppato da Exagono?

Per chi acquista o vende un immobile tramite le agenzie immobiliari partner (nel 2022 è previsto uno sviluppo commerciale che porterà l’ingresso di oltre ottocento agenzie immobiliari all’interno del circuito Exagono) sarà possibile immagazzinare appunto fino a dieci anni di luce gratuita. L’agenzia dovrà solo consegnare la brochure e la card al proprio cliente, da quel momento in poi pensa a tutto Exagono. Il cliente potrà attivarla in autonomia sul sito dedicato o chiamare il numero verde per avere tutte le informazioni aggiuntive e farsi seguire nell’attivazione dal personale specializzato in questo.

La card che viene consegnata ad ogni cliente contiene un codice segreto che gli permette di usufruire di 27.000 kWh gratuiti, pari al consumo medio di una famiglia italiana in dieci anni.

«Prima di RiservaLuce di Exagono la scelta del fornitore di energia e la compravendita di un immobile non avevano nulla da spartire, oggi il paradigma è cambiato semplicimente perché l’utente finale può ottenere un vero risparmio sull’energia, fornendo un valido motivo nella scelta di un’agenzia piuttosto che un’altra», spiega Visioli.

Uno strumento che diventa al tempo stesso conveniente sia per il cliente finale, che quindi ottiene un notevole risparmio sulle bollette, che per l’agenzia, che acquisisce un “magnete” per attirare nuovi clienti, e ovviamente per Exagono, che ottiene una customer base affidata ed affidabile.

«Un meccanismo insomma ‘WinWinWin’ potremmo dire, che ha già cominciato a rivoluzionare e sempre più lo farà il mercato immobiliare incardinato su un nuovo metodo di acquisizione dei clienti», conclude Visioli.

In particolare l’agenzia, in grado così di offrire un servizio eccellente a costi irrisori, potrà fornire qualcosa di tangibile e distinguibile al proprio cliente, oltre ai servizi ed alla professionalità che comunemente vengono offerti. Dieci anni di luce inclusa non sono proprio noccioline e questo sta diventando un vero distintivo di riconoscimento per le agenzie aderenti (per poter far parte del circuito e avere le informazioni commerciali è attivo il numero verde 800.628843). Ovviamente la base del meccanismo resta il passaparola, che, proprio in forza dei vantaggi ottenuti, porta ad acquisire nuovi clienti tramite quelli già consolidati: d’altronde se si considera che quando si acquista un immobile il costo medio per il notaio oscilla tra i 1.500 e 2.000 euro, con RiservaLuce di Exagono si può dire che questi costi vengono interamente compensati in energia. È stato calcolato che attivando per esempio la formula “Luce e Gas” si ottengono 2.700 kWh annuali (fonte: Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che equivalgono al consumo medio di una famiglia di due, tre persone) per dieci anni, arrivando così ad un risparmio totale di circa 2.500 euro. Attivando invece, solo “Luce”, l’utente avrà diritto a 1.350 kWh, quindi a circa 1.250 euro in termini di risparmio. Ancora, se non si consumano tutti i 2.700 kWh all’anno, si potranno immagazinare ed utilizzare l’anno successivo, così da non perdere lo sconto esclusivo ricevuto, mentre se vengono superate le soglie previste, si aderirà, per la formila “Luce”, a un prezzo ultracompetitivo, fornendo così un ulteriore vantaggio al cliente.



