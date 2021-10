Idee al top al momento giusto? Questione di agilità

Non è sempre facile trovare il consulente giusto al momento giusto. Sono parecchie le variabili in gioco eppure per il business, così come per la vita, i tempi fanno la differenza, proprio come le tessere di un puzzle che – e spesso è questione di una frazione di secondi – possono o meno disporsi nel modo giusto. Ecco dunque che per un’azienda, che magari non dispone di know-how interno su una specifica disciplina e di tempo per cercare molteplici competenze da un tot numero di professionisti, può risultare strategico avvalersi della consulenza di un’unica società multidisciplinare che annovera più professionisti specializzati nel risolvere con efficacia e in tempi rapidi i problemi o trovare soluzioni innovative. Come quelli di Profili Aziendali, la società di consulenza fondata in Abruzzo nel 1998. Un team super specializzato di 35 persone, con un’età media di quarant’anni, che può contare su un approccio interdisciplinare, sinergico e agile per intervenire, a seconda del bisogno, in qualsiasi ambito aziendale in modo tempestivo ed efficace.

«Il nostro obiettivo – spiega Marco Castelli, ceo della società – è fornire soluzioni per ottimizzare i processi e rispondere, grazie a una ventennale esperienza nella consulenza aziendale, alle crescenti esigenze delle imprese alle prese con un contesto sempre più rapido e mutevole. Lo facciamo ponendoci come unico interlocutore del cliente, essendo in grado di offrire competenze trasversali che coprono qualsiasi ambito e fase di sviluppo dell’azienda. Il nostro modus operandi prende ispirazione dal modello di gestione del project cycle management, che vuol dire attenzione massima al cliente e a ciò che lo circonda, per fare una puntuale analisi dei fabbisogni, definire obiettivi, cercare soluzioni innovative, ma anche implementazione e gestione, follow-up, monitoraggio dei risultati». Direzione e finanza d’impresa, formazione, web marketing e advertising, privacy e antiriciclaggio, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, organizzazione e processi dell’industria 4.0, qualità e ambiente, sono solo alcune delle aree per le quali Profili Aziendali mette a disposizione il suo know-how. E proprio impatto ambientale e industria 4.0, legati al processo di digital transformation in atto, rappresentano gli ambiti per i quali con sempre maggiore frequenza viene consultato il team di Profili Aziendali.

È importante per un’azienda avere un unico interlocutore in grado di offrire approcci e competenze trasversali

«Un’impresa ormai – sottolinea Castelli – per essere vincente deve controllare i propri impatti, gestire l’efficienza e l’efficacia delle sue attività, rispettando l’ambiente e i diritti umani. Si tratta di azioni indispensabili per governare ‘il rischio imprenditoriale’ e proporsi al mercato e al sistema creditizio come un brand affidabile.

A tal fine abbiamo un gruppo di tecnici altamente qualificati in grado di sviluppare sistemi di gestione conformi ai più elevati standard internazionali».

Proprio sull’impatto sociale Profili Aziendali coordinerà un importante progetto di welfare aziendale per conto del noto brand Liu Jo.

«Siamo riusciti a far ottenere – spiega Castelli – un finanziamento per una proposta progettuale relativamente all’avviso #Conciliamo, misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio volta a sostenere progetti di welfare aziendale. Su 1.033 domande solo 127 sono state finanziate; si tratta di un progetto innovativo, dal valore finanziario di circa 596 mila euro, di cui 454 a fondo perduto, che prevede azioni per il miglioramento della vita di lavoratrici e lavoratori del cliente, che, attraverso questa iniziativa, conferma una forte attenzione alla parità di genere. L’iniziativa prevede molteplici azioni: sistemi di car pooling casa-lavoro, implementazione di smart working, servizio di maggiordomo aziendale per i dipendenti, formazione per le dipendenti in maternità e di coaching per il rientro post partum in azienda, oltre a giochi interattivi per sensibilizzare alla parità di genere nei luoghi di lavoro. Una best practice che dimostra la lungimiranza di Liu Jo, certamente un modello da seguire. Di questo ci nutriamo col nostro team, di innovazione che migliora le aziende e la società».



www.profiliaziendali.it