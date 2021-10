Così le nuove imprese fanno il pieno di liquidi

Finanziare progetti startup o di crescita aziendale, croce e delizia del sistema delle imprese italiane. Tante idee, spesso innovative, tanti giovani (e anche meno giovani) che decidono di coronare il loro sogno di dar vita a un’attività di successo. Oppure aziende anche strutturate che inseguono progetti di crescita che, però, il più delle volte, devono fare i conti (è proprio il caso di dirlo) con la dura realtà: trovare i soldi per finanziarli.

Spesso chi ha creato dei progetti validissimi grazie alle proprie competenze non è altrettanto preparato ad affrontare questo aspetto altrettanto determinante. Ed è qui che entrano in gioco realtà come lo Studio Maggi, un team di commercialisti di grande esperienza guidato da Andrea Maggi, che ha creato Formulastartup, un progetto specifico dedicato a supportare le startup e le aziende già strutturate a reperire le fonti di finanziamento di cui necessitano. E il bello della faccenda è che se non ci riesce non si fa pagare!

A Maggi, commercialista con esperienza trentennale iscritto come professionista all’Ordine di Lucca e al registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, abbiamo posto qualche domanda per fare un po’ il punto sulla situazione e capire quali strumenti possono dare oggi una mano alle nuove imprese italiane e a quelle che vogliono far crescere il proprio business.



Ci spieghi nel dettaglio il vostro progetto dedicato alle startup. Qual è in concreto la vostra proposta?

Ciò che facciamo è aiutare il cliente a realizzare il suo progetto con una consulenza a 360 gradi. Per progetti di startup predisponiamo il business plan, ricerchiamo il migliore finanziamento e solo dopo scegliamo col cliente la formula giuridica e il tipo di società più consona alla realizzazione del suo progetto. E tutto questo con un vantaggio che ritengo unico, la garanzia Formulastartup: o il finanziamento del progetto va a buon fine oppure il cliente non ci deve nulla per il lavoro effettuato.



Non male direi! Quali sono le principali fonti di finanziamento a cui vi rivolgete per i vostri clienti?

Tutte, a partire dal classico finanziamento bancario agli strumenti di finanza agevolata, fino alle opportunità che offrono i bandi europei. Monitoriamo costantemente enti finanziatori e bandi. Siamo sempre aggiornati sulle opportunità di finanziamento offerte dall’Europa, da Invitalia o dalle singole Regioni e destinati alle imprese. Seguiamo i bandi per settore di attività - fondi europei diretti e contributi nazionali - oppure per Regione, vale a dire fondi europei indiretti e contributi regionali.

Il nuovo mercato del private debt, regolamentato di recente, offre alle pmi la possibilità di bypassare il classico canale bancario

Per quanto riguarda le aziende strutturate, che fatturano più di cinque milioni di euro, oppure per quei progetti di startup qualificanti, siamo in grado di reperire risorse finanziarie tramite la finanza alternativa, ovvero con operazioni di direct lending, equity, emissione di minibond. Per la realizzazione di queste operazioni di finanza alternativa al canale bancario collaboriamo e siamo partner privilegiati di un advisor finanziario a livello nazionale, a sua volta partner di Borsa Italiana, e possiamo accompagnare l’azienda fino alla quotazione al mercato Aim dedicato alle piccole e medie imprese, oppure favorire l’ingresso nel capitale di un fondo di private equity o l’emissione di minibond. Un altro canale emergente è dato dal nuovo mercato del private debt che, a seguito di una recente regolamentazione, offre la possibilità alle piccole e medie imprese di emettere titoli di debito, o ibridi, alternativi quindi al classico canale bancario.

Ci fa un esempio concreto di come vi muovete e di ciò che operativamente proponete ai vostri clienti?

Fra le nostre proposte c’è, per esempio, un prodotto che si chiama “Liquidità per il settore edilizia”. È rivolto a tutte quelle aziende edili che lavorano con tutti i bonus fiscali - superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e così via - e che applicano lo sconto in fattura al cliente. Con questo prodotto possiamo favorire il reperimento di liquidità a loro necessaria per iniziare i lavori finanziando fino al 100% del contratto di appalto. Senza aspettare il raggiungimento del 30% dello Stato avanzamento lavori. Unica condizione che ci siano contratti di appalto firmati per minimo un milione di euro. Il prodotto è richiedibile anche da startup e newco, senza necessità di storicità e con tempi di erogazione molto ristretti per l’intero valore del contratto di appalto. Ma questo è solo un esempio fra i tanti, abbiamo prodotti ad hoc per il settore agroalimentare, per quello del turismo, per la sanità privata, ma possiamo lavorare veramente su ogni progetto di finanzia alternativa.



Oggi sono in molti a offrire, con più o meno successo, un supporto alle nuove iniziative imprenditoriali, cosa distingue la vostra proposta da quelle della concorrenza?

L’aspetto che ci contraddistingue in modo assoluto è la garanzia a cui accennavo prima. Se il nostro team non riesce a far ottenere il finanziamento mirato, nulla è dovuto alla struttura di Formulastartup. Lo stesso dicasi per quelle aziende che cercano risorse per finanziare la crescita del proprio business. E questo lo mettiamo per iscritto nel mandato professionale. Indipendentemente dal tempo, dalle risorse umane e dai costi che Formulastartup impegna nell’affiancare il cliente con la sua idea imprenditoriale. Questo è estremamente chiaro fin da subito nel rapporto con il cliente. E per noi è motivo di orgoglio.

Non cerchiamo clienti a cui chiedere un fondo spese per lo studio della pratica, non lo chiediamo mai e non ci interessa. Noi cerchiamo potenziali imprenditori o imprenditori che vogliono crescere e a cui offrire il nostro supporto.

Se non ci sono le condizioni di proseguire nel rapporto professionale, lo diciamo con chiarezza subito, al primo incontro, che naturalmente è gratuito.



Può accedere chiunque ai vostri servizi?

Certo. Alla base ci deve essere naturalmente un progetto valido da parte del potenziale imprenditore.



www.formulastartup.it