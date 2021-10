Con le lenti come sul 110% ci vedo chiaro e aiuto gli altri

Cosa c’entra il superbonus con l’ottica? a prima vista - per restare in tema - non molto. e invece è una questione di visione (sic!) e di organizzazione. Lo sa bene Romeo Iannoccari, che ha passato gli ultimi 33 anni a ”fare impresa”. E non solo nell’ottica. «Fare impresa” è da sempre parte integrante del mio Dna, è un bisogno innato di costruire, creare sinergie, affinare l’organizzazione e trovare soluzioni creative per portare dei risultati concreti», spiega a Economy Romeo Iannoccari.



Dalle imprese ai network, il suo è stato un percorso decisamente intenso.

Il mio percorso inizia 33 anni fa nel mondo dell’ottica, settore coerente con il mio percorso di studi e per il quale ho creato importanti catene retail, una rivenduta ad Avanzi (14 punti vendita) ed una a Salmoiraghi & Viganò (40 punti vendita) con in attivo circa 150 dipendenti, realtà che ho continuato a seguire come socio ed amministratore delegato. Le mie esperienze nel frattempo sono state molteplici e spaziano in diversi settori, come in Africa, dove mi occupavo della demolizione di piattaforme e del recupero dei tubi di perforazione. Il mio vissuto da imprenditore mi fa oggi riconoscere il valore e l’importanza delle associazioni di imprese come Bni (260mila iscritti nel mondo e 10mila in Italia) per la quale sono stato Presidente nel capitolo di appartenenza e attualmente Ambassador per la mia regione.



Ma cosa c’entra l’edilizia con l’ottica?

Credo che una delle principali caratteristiche di un manager sia la capacità di saper cogliere prontamente le opportunità che il mercato gli offre e il superbonus 110% è sicuramente una di queste, un’occasione non solo per fare business ma è anche la possibilità di migliorare la qualità della vita delle persone e un modo tangibile per prendersi cura dell’ambiente. È un settore che ho abbracciato con piacere, forte anche dei miei 17 anni di esperienza nella gestione immobiliare.



E ora è in ballo col superbonus 110%.

Che - diciamolo - sembra un po’ la figlia della sora Camilla: tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Insomma, c’è molta confusione in proposito. E soprattutto molta paura per l’assunzione delle responsabilità. Per questo è fondamentale affidarsi a realtà solide e a persone con competenze specifiche. BonusCasaSystem è un network di aziende rinomate per la qualità dei loro prodotti e dei loro servizi e non mancano banche e assicurazioni. Noi come general contractor e la scelta dei partner è fondamentale per la garanzia dei risultati e la totale tranquillità delle persone.

Bonuscasasystem ha ultimato decine di interventi sfruttando il superbonus con una procedura ormai ben collaudata

Sul bonus si legge di tutto e il contrario di tutto. Come si fa ad orientarsi?

Restando informati. Com’era immaginabile il superbonus fa gola a molti e perché il sistema funzioni e accontenti tutti è in continua evoluzione ed è importante seguire, integrare e applicare tutte le variazioni che vengono indicate. Anche solo informarsi per un cittadino è difficile e può risultare disorientante, ma nel sistema che abbiamo creato utilizziamo una nostra piattaforma dedicata che sostiene il nostro lavoro anche in questo aspetto.



Cos’è la piattaforma BonusCasaSystem?

È stata progettata appositamente per la gestione delle pratiche eco-sismabonus e superbonus 110% e ci consente di coordinare con tutti i partecipanti al progetto i dati di ogni singola pratica e tutti i documenti necessari, prima, durante e dopo il termine dei lavori, garantendo così di non incorrere in errori o ritardi che potrebbero penalizzare la pratica nei tempi di monetizzazione del credito fiscale. Funzione importante della piattaforma è consentire un immediato controllo super partes da parte di uno studio tecnico esterno il quale esamina le pratiche, che ricordo godono di ampie coperture assicurative, e le assevera inoltre il computo metrico preventivo viene caricato a sistema e questo consente di monitorare le congruità dei massimali e procedere fluidamente con l’iter.



Avete già cantieri operativi?

Sì, certo: ne abbiamo già ultimati diversi e verificato quindi che tutto il processo funziona perfettamente, altri cantieri sono già iniziati, più di 20 ad oggi e molti altri partiranno a breve.



Che consiglio darebbe ai privati e amministratori di condominio che si affacciano al superbonus?

Prima di tutto di tenere a mente la prima scadenza, quella del bonus facciate 90%, che termina a fine anno ed è un’occasione unica per dare un volto nuovo ad alta efficienza alla propria abitazione. Ci tengo a sottolineare che stiamo facendo un lavoro molto apprezzato con il bonus facciate 90% perché riusciamo ad essere molto veloci nella gestione delle pratiche e del flusso di denaro, ultimando velocemente i lavori e sostenendo così le imprese. In particolare modo per i condomini, seguendo in prima persona tutto il processo, diamo supporto agli amministratori sgravandoli dalle responsabilità. Infine consiglio alle persone di affidarsi esclusivamente a professionisti con esperienza e di diffidare dalle realtà improvvisate, la casa è un grande valore e va rispettato con ogni mezzo.