La "migliore commercialista"diventa partner del cliente

In collaborazione con

Se Corporate LiveWire, la rivista britannica specializzata in corporate finace, l'ha definita "la migliore commercialista in Italia" premiandola - per di più all'unanimità - con il Prestige Awards 2020/2021, un motivo c'è. O meglio: ce ne sono più d'uno. Quello ufficiale recita così: "Le sue conoscenze e abilità eccezionali quando si tratta di aumentare le opportunità monetarie e le partnership professionali dei suoi clienti, senza compromettere la loro sicurezza finanziaria, con una ricerca seria, meditata, approfondita e ad ampio spettro". Quello ufficioso lo conoscono bene i suoi collaboratori e i suoi clienti. Che anche durante i lockdown più severi non si sono mai sentiti abbandonati. «Ho attraversato mille difficoltà, in special modo in questi ultimi tempi di pandemia, ma comunque ho continuato ad operare per la gente e tra la gente», conferma la dottoressa Tina Gullì (nella foto), che guida l'omonimo studio di Orbassano, in provincia di Torino. E aggiunge, convinta: «Quindi possiamo senz’altro dire che la pandemia ha confermato il ruolo essenziale del commercialista». Assistenza contabile, assistenza fiscale, consulenza aziendale, delocalizzazione: la consulenza è personalizzata, sia in sede che online, garantita da un team di professionisti specializzati in campo fiscale, amministrativo e tributario. Lo studio è specializzato nell'analisi del budget, nella redazione di bilanci, analisi dei costi finanziari, analisi degli investimenti e negli adempimenti civilistici fiscali e contabili delle varie poste a bilancio e nella determinazione del reddito d’impresa. Oltre alla contabilità e alla revisione contabile, lo studio può assistere nel trattamento dei dati, nella consulenza aziendale e nella gestione delle paghe e contributi. «Lo studio mira ad aiutare i clienti in tutte le fasi del business a raggiungere nuove vette attraverso le sue misure strategiche di contabilità e gestione del denaro come per esempio la diversificazione del rischio», sottolinea Tina Gullì. Che i giudici di Corporate LiveWire hanno ammirato per aver creato un servizio contabile che ha dimostrato di avere a che fare con le finanze del suo cliente e utilizza una gamma di metodi altamente strategici ed efficaci per garantire loro stabilità e successo. Una di queste strategie è l'internazionalizzazione degli investimenti, che diluisce la dipendenza di un'impresa da un mercato unico, consentendole di rimanere stabile attraverso periodi di instabilità del mercato. Corporate LiveWire l'ha definita "la migliore", dunque. «La bellezza del mio lavoro consiste nello stare in mezzo alla gente, aiutandola a risolvere tanti problemi», commenta Tina Gullì. «Tanti hanno un’idea sbagliata della mia professione», prosegue Tina Gullì»: «la ritengono quella che fa evadere le tasse o qualcuno che vive solo di numeri. Invece il mio lavoro consiste nel consigliare per il meglio, far capire, per esempio, che esistono benefici e finanziamenti ai quali si può ricorrere se si ha una piccola impresa. Ho studiato per aver il modo di aiutare i piccoli negozi, i ristorantini, le micro imprese, per aiutarle a risolvere tanti problemi concreti. Togliere per quanto possibile l’angoscia della burocrazia. Spiegarlo e farlo capire a chi da quelle cose è ancora mentalmente lontano. Spero che chi entri nel mio studio, qualunque sia il suo problema, possa uscirne sereno, contento, e con la speranza di un domani migliore».



Studio Gullì

via Alfieri, 2 Orbassano (To)

Tel. +39 011 9002776

tina.gulli@studiogulli.eu

segreteria.studiogulli@ragionieri.com

www.commercialista-torino.com

https://studio-gulli.com