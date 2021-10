Ma ora i cookies indigesti stanno per uscire dalla dispensa

«La verità è che c’è un peccato originale connesso alla creazione dei cookies: internet nasce come struttura decentralizzata, ma nel protocollo del web non era previsto un identificativo sull’utente. Dunque, chi ha creato il web non avrebbe mai pensato di poter riconoscere chi stava navigando su un determinato sito». Carlo Noseda, presidente di Iab Italia, racconta a Economy storia e gloria dei più famosi sistemi di tracciamento sul web, su cui si è basato l’intero sistema di creazione pubblicitaria e di profilazione dell’utenza. Dal 2022 perfino l’inossidabile Google Chrome, che dai cookies di terze parti ha tratto la sua forza e la sua predominanza sul mercato, dovrà piegarsi al trend già stabilito da altri browser come Firefox e Safari: dire addio ai “biscottini”. Questi strumenti che hanno raccontato per un quarto di secolo vita, morte e miracoli degli utenti, sono oggi prossimi alla pensione (e, in alcuni casi, già ritirati) perché i consumatori hanno accresciuto la consapevolezza su temi come la privacy. E la normativa europea, Gdpr in testa, ha sancito che le informazioni personali sono l’oro del Terzo Millennio e non possono essere date per scontate solo perché in cambio si riceve la possibilità di navigare su internet.

«Gli impatti di questo addio – chiosa Noseda – sono notevoli: viene a mancare un autentico pilastro della raccolta pubblicitaria. Perché le persone vivono ormai sul web, complice anche la pervasività degli smartphone, e ora serve trovare un’alternativa ai cookies di terze parti. Ora l’urgenza è quella di trovare un’alternativa, anzi, delle alternative, perché non si passerà da un modello con una sola tecnologia predominante a un altro in cui un’unica metodica permetterà di conoscere l’utenza e di orchestrare la pubblicità».

Quali sono queste nuove strade che sostituiscono i cookies? La prima, già rodata, è quella della pubblicità contestuale: l’idea di fondo è che per essere efficace non c’è bisogno di conoscere lo storico dell’utente, ma basta concentrarsi sul momento attuale e i bisogni futuri. Un’altra possibilità è quella dell’impiego degli “identificativi di prima parte”: si tratta di quei dati che gli utenti rilasciano in fase di registrazione. Tipicamente si tratta dell’indirizzo e-mail. Questa informazione può essere usata dall’editore per riconoscere il “navigatore” e inviargli messaggi profilati. In questo caso, però, c’è un ostacolo da non dimenticare: non si può chiedere la registrazione tramite mail per usufruire di qualsiasi contenuto, al massimo si può pensare di impiegarla nel 20-25% dei casi complessivi. C’è un’ultima alternativa: Google con una mano toglie e con l’altra dà. Per questo motivo ha sviluppato FLoC, cioè un sistema di gestione del comportamento degli utenti che consente di osservarne la navigazione e poi “clusterizzarla” nei gruppi d’interesse.

Messe a punto le debite contromisure, al grido di “business is business” bisogna fare i conti in tasca alle aziende: con l’addio ai cookies ci saranno impatti di carattere economico? «Naturalmente sì, almeno in un primo momento – spiega Noseda -: gli utenti non più profilabili rischiano di avere un valore minore, con ripercussioni sia sulle revenue degli editori, sia sugli inserzionisti che hanno difficoltà a erogare i messaggi giusti. Ci attendiamo un primo momento di difficoltà, ma questa è una industry dinamica e si riprenderà rapidamente. È chiaro a tutti che bisognerà agire in modo diverso e sarà necessario farlo con del sale in zucca. Chiediamo la registrazione agli utenti? Ok, ma in cambio offriamo dei contenuti premium che non sarebbero accessibili altrimenti». Attualmente Google Chrome detiene il 70% del mercato italiano dei browser. Il che, visto da un’altra prospettiva, significa che il 30% del traffico già oggi è senza cookies, un’opportunità per il mercato di comprendere meglio che cosa lo aspetterà in futuro. Anche nel mondo delle app si sta assistendo a una dinamica analoga: da quando Apple ha introdotto un annuncio prima del download delle applicazioni per chiedere agli utenti la cessione dei dati, il 90% delle richieste è stato declinato. Uno scenario talmente nuovo che Facebook si è sentita minacciata e ha accusato Apple di una indebita intromissione. Altro mondo in cui fare un po’ di allenamento per il futuro senza cookies è quello delle Smart TV, in cui le pubblicità profilate (senza cookies) sono già oggi realtà. Quale sarà il prossimo biscotto della fortuna che permetterà al mercato di conoscere gli utenti senza infrangere le nuove, stringenti regole della privacy?