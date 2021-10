Sito, social e seo: le tre “s” che fanno la differenza

In collaborazione con

Con la ripresa economica dell’autunno si fanno i conti con le novità sociali, culturali, tecnologiche e di business che la pandemia ci ha lasciato in eredità. Su una popolazione di 60,4 milioni di abitanti, oggi sono oltre 50 milioni coloro che sono attivi sul web e oltre 40 milioni coloro che utilizzano quotidianamente i social network. Tra questi, ovviamente, c’è chi lo fa per lavoro, chi per svago, chi per entrambe le cose. Fatto sta che la pandemia e i due anni trascorsi sul web per colmare la distanza fisica imposta dalle restrizioni sanitarie hanno pesato molto sulle abitudini e le dinamiche sociali e di business, modificando il volto di tutti i settori economici, dalle libere professioni al commercio, dal terzo settore alla pubblica amministrazione, accelerando il processo di digitalizzazione del Paese.

Il piano di sviluppo tecnologico che prende avvio proprio in questo periodo, anche sotto la spinta del Recovery Plan possiamo solo immaginare che darà un ulteriore impulso a questo percorso che muterà completamente da qui a pochi anni tutte le dinamiche di business a cui siamo stati abituati. Oggi non avere una presenza on line adeguata per la propria attività di business, sia esso lo studio professionale, per esempio studi legali, di commercialisti, di consulenti del lavoro, di architetti, sia essa l’azienda, piccola o grande che sia, vuol dire essere fuori dai giochi. La comunicazione è completamente diversa anche solo da pochi anni fa, passando inevitabilmente da Internet e dai social network in particolare.

Avere una sede fisica e non avere un corrispondente sito Internet dello studio o dell’azienda vuol dire essere praticamente invisibili, introvabili. Ma avere un buon sito, ben fatto, elegante e funzionale è solo l’inizio del percorso, così come un titolo di studio è solo il presupposto per avere le carte in regola per partire, non è certo un punto di arrivo. Il sito di per sé rappresenta un tassello di un più ampio piano di sviluppo del business, che poggia le sue fondamenta sul piano di comunicazione e su un piano marketing. Al sito dovrà essere data visibilità sui motori di ricerca, a cominciare da Google, in modo tale da garantire ai nostri servizi o prodotti la pole position nei risultati di ricerca (serp) di Google. Sappiamo tutti che comparire in terza o quarta pagina dei risultati di ricerca vale a dire non essere trovati.

Anche la visibilità sui motori di ricerca non è tutto; infatti, i tre quarti degli utenti italiani del web utilizza quotidianamente i social network, dove i più frequentati sono decisamente Facebook al primo posto e poi Instagram, Linkedin e Twitter a seguire. Anche Youtube, primo social media al mondo dedicato ai video, è gettonatissimo tra gli italiani. Se un tempo il passaparola viaggiava nelle piazze di città e paesi, nei locali e presso le associazioni, oggi tutto questo sta per essere soppiantato da un altro passaparola, quello digitale. Sì esattamente, avete capito bene. Allo stesso modo in cui si digitalizzano i documenti cartacei negli uffici, si digitalizzano oggi le relazioni e lo scambio di opinioni. Gli influencer, tanto per citare il fenomeno più eclatante, vivono di passaparola digitale e la loro forza poggia proprio sui like, sui followers e sulla viralità delle informazioni che girano in questi micro o macro cosmo digitali.

Come possiamo, dunque, non essere presenti sui social network nello sviluppo del nostro business? Certo, vanno scelti quelli opportuni, e per fare ciò vanno conosciuti e utilizzati adeguatamente. Improvvisare non solo non serve a nulla, ma addirittura può diventare un boomerang di immagine; pensiamo di far bene e invece facciamo danno a noi stessi. Piuttosto che improvvisare e fare le cose male, meglio non fare nulla!

Da oltre 25 anni mi occupo di comunicazione professionale, di marketing e di consulenza. Oggi con la società che gestisco insieme alla mia socia Luciana Lauber, seguiamo centinaia di studi professionali su cui siamo da sempre specializzati, in particolare dell’area economico-giuridica, quindi studi legali, di commercialisti, di consulenti del lavoro, notai, ma anche architetti, ordini professionali, enti e associazioni di categoria. Le nostre esperienze e qualifiche di consulenti marketing e organizzativi, coaching, formazione, ci permettono di offrire un supporto molto qualificato a trecentosessanta gradi, in particolare nel mondo delle professioni. Il marketing e la comunicazione sono fatti di analisi di mercato, di proiezioni di risultati, di contenuti, di tecnologia, di relazione, di integrazione di competenze. Noi facciamo tutto questo con flessibilità, modellando sulle richieste dei nostri clienti piani di comunicazione e progetti di marketing ad ampio raggio, dal piccolo sito vetrina per chi vuole solo esserci, all’e-commerce per chi vuole fare vero business attraverso questo universo in espansione che è il web. Per saperne di più sulle nostre competenze e su come possiamo esserti utile per il sito, i social, il logo, il branding, la seo e molte altre attività, visita il nostro sito:

