La guerra santa europea contro la truffa-ricatto dei caricabatterie

È una vicenda da prima pagina, in teoria, ma in pratica se ne parla poco per opportunismo o – peggio – per paura. La pluralità inutile di attacchi, prese, spine e quant’altro nel sottobosco fittissimo dei vari caricabatterie dei telefonini è stata giustamente, e semmai tardivamente, messa nel mirino dalla Commissione europea che ha deciso di imporre a tutti i produttori di smartphone l’uso dello stesso tipo di caricabatterie e di innesti.

Ovvio, sacrosanto, inderogabile. Imporre agli utenti, quando cambiano telefonino, di cambiare anche caricabatterie e “cavetteria” è una pura presa in giro, una tassa impropria che ci costringe a buttar via dei soldi per sostituire apparati che potrebbero funzionare benissimo per vari anni ancora.

E cosa si permettono di dire, le case produttrici, sconfortantemente capitanate dalla Apple, che sembra ormai una pallida ombra dell’azienda geniale lanciata da Steve Jobs? Anziché tacere e vergognarsi osano dire, più o meno tutte sia pur con parole diverse, che si rivarranno dei minori introiti connessi all’eventuale abolizione del trucchetto ricattatorio del cambio obbligato dei caricabatterie, rincarando il prezzo dei telefonini. Roba da lanciare una class-action. Il dramma è che con il bombardamento di pubblicità rimbecillente sui telefonini, i consumatori hanno perso gli anticorpi, e fanno fatica a riconoscere le truffe di cui sono vittime e a ribellarsi. Quindi, forza Bruxelles.

(.s.l.)