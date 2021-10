Sigarette, gli Usa si arrendono ai pacchetti terrorizzanti

Le fotografie che mostrano le gravi conseguenze del fumo, che saranno stampate su tutti i pacchetti di sigarette negli Stati Uniti a partire da ottobre 2022, salveranno circa 539.000 vite nel resto di questo secolo: lo sostiene una nuova ricerca della Yale School of Public Health e dei suoi partner.

Ma se la nuova regola che richiede queste immagini vivide fosse stata implementata nel 2012 come originariamente previsto ma non attuato per cause legali e altri ritardi, un ulteriore 179.000 morti sarebbe stato evitato da malattie legate al fumo. "C'è stata un'occasione persa e la gente ne ha sofferto", ha detto Jamie Tam, assistente professore del Dipartimento di Politica e Gestione della Salute alla Yale School of Public Health e autore principale dello studio. Quando le controversie dell'industria del tabacco e i ritardi con la Fda impediscono l'attuazione di politiche basate sull'evidenza, la salute pubblica paga un prezzo pesante. Molti paesi nel mondo hanno già delle avvertenze grafiche sui pacchetti di sigarette, e hanno salvato molte vite facendo così. E' ora che gli Stati Uniti si mettano al passo".

A partire dal prossimo ottobre, dunque, dopo numerosi ritardi dovuti a cause legali dell'industria del tabacco, estensioni relative al Covid-19, e altre sfide, una nuova regola della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti richiederà che le avvertenze siano affisse su tutti i pacchetti di sigarette e le pubblicità. Secondo la regola, le avvertenze devono essere stampate sul fronte e sul retro di ogni pacchetto e coprire il 50% della confezione. Queste avvertenze includeranno una varietà di 13 immagini inquietanti che descrivono le conseguenze dell'uso del tabacco, tra cui malattie polmonari, cancro al collo, riduzione del flusso sanguigno e malattie cardiache. Altre conseguenze rappresentate includono la cataratta, la disfunzione erettile, la riduzione della crescita fetale e il diabete di tipo 2. Gli Stati Uniti si adeguano così ad una scelta compiuta dall’Unione europea vari anni fa.

"Questi avvertimenti sono progettati per attirare l'attenzione e far sì che la gente ci pensi due volte prima di fumare", ha detto Rafael Meza, professore all'Università del Michigan e autore principale dello studio. "Le conseguenze del fumo sono terribili. Fortunatamente, possono essere prevenute se la gente smette di fumare".

Il team di ricerca ha creato un modello di simulazione della prevalenza del fumo e della mortalità attribuibile al fumo negli Stati Uniti dal 2012 al 2100 utilizzando i dati del Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network. L'imminente politica e i suoi impatti simulati sulla salute della popolazione possono essere esplorati in dettaglio online attraverso il Tobacco Control Policy Tool.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che se le avvertenze fossero state implementate nel 2012, ci sarebbe stato l'equivalente di 11,2 milioni di anni di vita guadagnati. Così com'è, l'implementazione ritardata dovrebbe portare a 7,9 milioni di anni di vita guadagnati.

Secondo la Campaign for Tobacco-Free Kids, 120 paesi nel mondo hanno già avvertenze grafiche sulla salute sui pacchetti di sigarette. In Canada, che è diventata la prima nazione a farlo nel 2001, queste immagini grafiche coprono il 75% delle confezioni.

Theodore Holford, professore emerito di biostatistica Susan Dwight Bliss e ricercatore senior in biostatistica alla Yale School of Public health, è coautore del documento. Il team di ricerca comprendeva anche scienziati dell'Università del Michigan, dell'Università del South Carolina, dell'Università di Waterloo in Canada e del Georgetown University Medical Center.