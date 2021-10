Perché la Cina ha messo al bando le criptovalute

Pochi giorni fa, la People's Bank of China ha rilasciato una dichiarazione dicendo che avrebbe considerato illegali tutte le transazioni di criptovalute. Questa è l'ultima di una lunga serie di misure e politiche messe in atto per "reprimere il Bitcoin". È anche importante notare che non è solo il Bitcoin che non piace alla Cina, ma tutte le criptovalute, comprese le stablecoin come Tether. La grande domanda per gli investitori cripto in tutto il mondo è: quanto è significativo questo per il Bitcoin? Le azioni della Cina delegittimeranno il Bitcoin in tutto il mondo?

Per rispondere a queste domande, dobbiamo prima guardare i motivi dietro le mosse anti-crypto della Cina e metterli in prospettiva nel più ampio panorama geopolitico.

Le ragioni ufficiali includono "protezione dei consumatori", "usi fraudolenti" e "preoccupazioni ambientali". L'agenzia cinese di pianificazione economica ha anche recentemente sottolineato che l'eliminazione del mining di Bitcoin è un compito urgente se si vogliono raggiungere le emissioni di carbonio. Tutte queste sono in superficie ragioni legittime per limitare il mining/utilizzo di Bitcoin. Tuttavia, le vere ragioni potrebbero essere più strettamente pratiche ed economiche.

Mentre la Cina sta facendo del suo meglio per impedire l'uso di Bitcoin, ha anche intrapreso una campagna a pieno titolo per promuovere l'uso della sua moneta digitale/criptovaluta, lo yuan digitale. Questa moneta digitale della Banca Centrale non può prosperare se la gente usa Bitcoin al suo posto. Ma perché la CCP è così investita nello yuan digitale? La risposta, come spesso accade con i governi, si riduce al controllo. Il controllo sul denaro significa controllo sulle transazioni, sulle istituzioni finanziarie e, in definitiva, sull'intera economia.

Ma come funziona esattamente lo yuan digitale? Contrariamente alla credenza popolare, lo yuan digitale non è una criptovaluta. È semplicemente una forma di denaro digitale, che funziona su due livelli, a partire dalla banca centrale e poi passando attraverso le istituzioni finanziarie. Tuttavia, lo yuan digitale permette alle banche di utilizzare "contratti intelligenti", in un modo simile a quello in cui Ethereum alimenta DeFi sulla sua piattaforma. Secondo Di Gang, vice direttore del China's Central Bank Digital Currency Research Institute, questa tecnologia più convenzionale è stata scelta a causa delle sfide di performance e scalabilità. Tuttavia, Di Gang sta ora giocando con l'idea di utilizzare il ledger distribuito per l'emissione dello yuan digitale e sta già implementando la tecnologia blockchain in vari modi: in definitiva, mentre lo yuan digitale non è una criptovaluta in sé, la tecnologia blockchain viene implementata in questo ecosistema.

Oltre a permettere al Pcc il controllo completo della sua economia, i cinesi sperano anche che lo yuan digitale sia in grado di alimentare il commercio internazionale al di fuori dell'ecosistema del dollaro, soprattutto con le regioni e i paesi vicini.

La dominazione economica mondiale (per la Cina) non può avvenire finché la maggior parte del commercio si svolge in dollari. Lo yuan digitale mira a cambiare questo e il recente attacco alle criptovalute mira anche a fermare la prevalenza del dollaro.