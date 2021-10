Il paradosso del petrolio, rincara nonostante Greta

Il prezzo del petrolio ha raggiunto il massimo di tre anni all'inizio della scorsa settimana, mentre la produzione scarseggia.

Ci sono un paio di ragioni per cui l'offerta di petrolio è così bassa: i governi e le compagnie non hanno investito abbastanza nella produzione, mentre la domanda mondiale è andata alle stelle. Ma tutto questo ha avuto una svolta quando il prezzo di un barile di petrolio - che era già aumentato del 50% quest'anno - ha raggiunto gli 80 dollari. E il fatto che il greggio sia ancora più economico come combustibile rispetto al gas naturale, potrebbe causare problemi: l'aumento dei prezzi del gas potrebbe incoraggiare i produttori di energia a passare al petrolio, spingendo la domanda ancora più in alto - tanto che Goldman Sachs ritiene che il suo prezzo raggiungerà i 90 dollari al barile entro la fine dell'anno.

L’Opec+ - il gruppo dei maggiori paesi produttori di petrolio e i loro alleati - ha già aumentato la produzione di 400.000 barili al giorno nel tentativo di aumentare l'offerta. Ma dato che neanche questo sembra essere stato sufficiente a mantenere i prezzi bassi, si riunirà la prossima settimana per decidere se iniziare a pompare ancora di più. BP e Shell non possono essere troppo felici di sentire questo: un aumento dell'offerta potrebbe mettere fine al rally dei loro prezzi azionari, che sono saliti di quasi il 15% nell'ultimo mese.

I produttori europei di elettricità stanno adottando un approccio diverso: stanno passando dal gas naturale al carbone. L'energia più verde non è un'opzione, dopo tutto, dato che la bassa velocità del vento nella regione li ha lasciati senza eolico. Questo non è di buon auspicio per l'Europa di Greta Tunberg nella dichiarata ambizione di raggiungere i suoi obiettivi di emissione della CO2, né è un buon aspetto se vuole proporre un accordo più ambizioso sul clima agli altri leader mondiali più tardi quest'anno.