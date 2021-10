Gli Emergenti trainano la corsa dei pagamenti digitali

La pandemia ha accelerato la tendenza strutturale a lungo termine dell'abbandono del contante a favore dei pagamenti elettronici. In Cina questi strumenti sono stati ampiamente adottati grazie alla proliferazione dell'e- commerce, a una regolamentazione per lo più favorevole (fino a poco tempo fa) e a un grande mercato target. Altre regioni stanno rapidamente recuperando terreno data l’adozione di Internet, e-commerce e smartphone, la prevalenza di giovani esperti di tecnologia, la facilità d’uso (rispetto al contante), il maggiore accesso ai finanziamenti nonché la regolamentazione che consente di fare a meno delle banche. Inoltre, il COVID-19 ha portato a una crescita degli utenti tecnologici in qualsiasi fascia di età, che difficilmente torneranno alle

vecchie abitudini.

Nonostante sia la più grande economia dell'America Latina, il Brasile presenta una bassa penetrazione delle carte di credito, perlopiù a causa delle commissioni estremamente elevate4, frutto di un oligopolio di grandi banche che dominano il settore.

I consumatori e le imprese, tuttavia, hanno di che rallegrarsi grazie alle idee e soluzioni rivoluzionarie fornite dalle aziende fintech. Ad esempio, il fornitore di pagamenti PagSeguro offre terminali ai piccoli commercianti, la maggior parte dei quali in precedenza non era in grado di accettare pagamenti elettronici. Propone poi anticipi di pagamento, fondamentale fonte di entrate per i commercianti, dato che l'elaborazione delle tradizionali transazioni con carta di credito può richiedere fino a 30 giorni. I consumatori, dal canto loro, beneficiano della gamma di servizi bancari digitali dell’azienda, a cui possono accedere comodamente dal loro cellulare.

4. Dati al 30 novembre 2020. In Brasile i tassi percentuali annuali delle carte di credito sono quasi del 300%, nonostante il tasso di prestito della banca centrale sia notevolmente più basso.