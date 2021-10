E intanto Pechino promette di ridurre il carbone

La Cina non costruirà più nuovi progetti energetici a carbone all'estero, ha detto il leader Xi Jinping. L’annuncio è stato accolto con favore, ma gli esperti hanno chiesto maggiori dettagli e chiarezza su come questo sarà tradotto in realtà. "La Cina intensificherà il sostegno agli altri paesi in via di sviluppo nello sviluppo di energia verde e a basse emissioni di carbonio, e non costruirà nuovi progetti di energia a carbone all'estero", ha detto Xi all'organismo mondiale.

La Cina era stata sottoposta a pesanti pressioni diplomatiche negli ultimi mesi per porre fine al suo finanziamento del carbone all'estero e la sua mossa segue gli annunci simili della Corea del Sud e del Giappone all'inizio di quest'anno. Insieme, i tre paesi sono stati responsabili di più del 95% di tutti i finanziamenti esteri per le centrali a carbone, con la Cina che costituisce la maggior parte, secondo la Georgetown University.

"Si possono porre molte domande sull'annuncio, tra cui se sarà attuato immediatamente, se include solo il finanziamento o anche la costruzione, se si applica solo agli attori statali, se porterà a una moratoria simile sui combustibili fossili", ha detto Li Shuo, un consigliere senior di Green-peace Asia orientale, “ma la risposta è semplicemente 'non lo sappiamo'. Cercare un chiarimento dovrebbe essere una priorità per le prossime settimane".

Anche Scott Moore, direttore dei programmi e delle iniziative strategiche per la Cina all'Università della Pennsylvania, ha chiesto maggiori dettagli: “L’annuncio è stato enormemente importante, ma abbiamo bisogno di maggiore chiarezza su come questo si applica a tutte le forme di finanziamento e di costruzione; e certamente si spera che questo sia un primo passo verso la graduale eliminazione del finanziamento di tutte le infrastrutture a combustibili fossili all'estero”.

Nonostante l'impegno a raggiungere il picco del consumo di carbone prima del 2030, l'anno scorso la Cina ha messo in funzione 38,4 gigawatt di nuova potenza a carbone - più di tre volte quello che è stato messo in linea a livello globale. Pechino si è impegnata a tagliare il consumo di carbone della Cina dopo il 2026. Xi ha ripetuto all'ONU che la Cina avrebbe raggiunto un picco nelle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e la neutralità del carbonio prima del 2060.