Aifi, via al corso “Private equity, venture capital, private debt”

Sono aperte le iscrizioni per il 31° Corso istituzionale Aifi “Private equity, venture capital, private debt”. Le lezioni, promosse dall’Aifi, si terranno in aula e in diretta streaming. E’ il 31° Corso istituzionale Aifi che quest’anno si terrà dal 19 al 22 ottobre e il 25 e 26 ottobre. Sarà possibile seguire le lezioni in aula e in live streaming. Per i soci Aifi e i soci Aifi Young, sono previste delle fee di iscrizioni agevolate.

Per leggere il programma del corso, clicca qui.

Per qualsiasi informazione potete scrivere a segreteria@aifirefsrl.it