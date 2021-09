Ci piace: l “bollino blu” ai direttori amministrativi / Non ci piace: l’Italia non è un Paese per grandi imprese

Ci piace: l “bollino blu” ai direttori amministrativi

Andaf certificherà il profilo professionale degli associati con validità internazionale

Per fortuna i tempi cambiano e i guai finiscono, ed anche la jattura del mantra “uno vale uno”, professato dai Grillini di governo con le evidenti ripercussioni che ancora affliggono il Paese sta finendo. Ne è un segnale indiretto ma significativo il traguardo tagliato nei giorni scorsi dall’Andaf, l’Associazione nazionale tra i direttori amministrativi e finanziari di cui Economy è media partner. Al suo congresso annuale di Genova, il nuovo presidente Agostino Scornajenchi (nella foto) ha potuto annunciare che l’Associazione ha ottenuto dal governo (Mise) il diritto di rilasciare attestazioni di qualità professionale per i propri associati e di certificazioni del profilo professionale (ai sensi della Prassi Uni/Pdr 104:2021) anche per le organizzazioni. «Con i suoi 1.650 iscritti – ha detto Scornajenchi – l’Andaf darà, per la prima volta, una garanzia di qualità che sarà accertata attraverso corsi ed esami, e potrà certificare professionisti e organizzazioni, con validità a livello comunitario e internazionale. E in futuro, assicureremo anche i necessari aggiornamenti professionali, fornendo strumenti utili al lavoro di tutti i giorni».

È chiara la portata di quest’innovazione? In un Paese che mette in discussione il senso degli ordini professionali – forse non sempre senza ragione – è confortante che altri ruoli professionali cresciuti di peso e di rango nella società lievitino anche sul piano istituzionali fino ad acquisire dignità para-ordinistica ma per ragioni di mercato e non di casta. Tutto ciò che difende e consacra il valore delle competenze è una buona notizia.