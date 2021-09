La pet economy diventa hi-tech

Altro che governo ombra: in Italia c’è un autentico Paese-ombra. È quello degli animali domestici (o “pet” se si preferisce), un esercito di 60 milioni di soggetti, capitanati non da cani o gatti, ma da pesci rossi e uccelli che da soli valgono oltre due terzi della popolazione “da compagnia”. Compresi 1,8 milioni di conigli e 1,3 milioni di rettili. Il 77% degli italiani considera i pet come membri della propria famiglia, con un conseguente incremento della spesa media per la loro cura. «La pet economy – racconta a Economy Giovanna Salza, fondatrice e presidente di Ca’ Zampa – sta avendo una grande crescita, anche perché stanno entrando player di grandi dimensioni. L’ultimo deal è quello con cui Mars ha rilevato AniCura, un grande network di cliniche veterinarie. L’Italia al momento è ancora un pochino indietro, ma stiamo vivendo un boom simile a quello avvenuto nel dentale, con player di grandi dimensioni che provano a insidiare gli studi tradizionali. Noi di Ca’ Zampa siamo stati first mover, abbiamo intuito fin da subito che c’era un grande potenziale».

La creatura di Giovanna Salza ha un modello di business innovativo. Si pone come prima rete in Italia di centri veterinari che offrono i servizi legati al benessere, dalla toelettatura all’educazione, dalla fisioterapia all’alimentazione. Al momento sono già sette i centri, la maggior parte dei quali a Roma e Milano. La previsione è di aprirne altri sei entro la fine dell’anno e di arrivare a 40 centri entro il 2024, con 80 posizioni lavorative già aperte e una stima di fatturato al 2021 di tre milioni di euro. Un mercato, quello del pet, già florido prima della pandemia e che è diventato ancora più significativo durante il lockdown, per un controvalore di circa 3,5 miliardi lo scorso anno. Secondo il Rapporto Coop 2020, infatti, in Italia 3,5 milioni di persone avrebbero portato in casa un animale per alleviare l’isolamento della primavera 2020 e altri 4,3 milioni starebbero pensando di farlo a breve. Ca’ Zampa è nato poco più di due anni fa, ma ha già condotto due round di finanziamento. «Il primo – ci spiega Giovanna Salza – early stage con il fondo Augens e con tre “appassionati” come Luca Cordero Di Montezemolo, Giovanni Malagò e Gaetano Micciché. Il secondo invece, da 1,7 milioni complessivi, con il fondo di Ennio Doris. La nostra novità è quella di vendere piani salute per gli animali domestici, una sorta di “abbonamento” che consente di monitorare le condizioni dei pet durante l’anno, con sistemi di prevenzione e con dei prezzi estremamente competitivi. Non è un caso che in Italia la media di visite dal veterinario sia di 1,2-1,3 volte all’anno mentre con Ca’ Zampa siamo già a 4».

Al momento sono sette i centri Ca’ Zampa sul territorio italiano, ma il target di sviluppo è di 40 centri entro il 2024

Altro aspetto caratterizzante di Ca’ Zampa è la forte vocazione di innovazione tecnologica. Il primo e principale driver sarà una piattaforma di intelligenza artificiale che sia in grado di comparare e gestire i dati. D’altronde, diversamente da quanto avviene per gli umani, con gli animali non esistono restrizioni di privacy e questo permette di svolgere molte più ricerche anche in ottica di big data. Ca’ Zampa ha lanciato un trial esteso su 500 animali per raccogliere informazioni tramite i collari intelligenti, la cartella clinica, la cuccia e altri device IoT. In questo modo il proprietario riceve degli alert nel caso di comportamenti anomali come mancanza di appetito, battito accelerato e via dicendo.

«Il motore di intelligenza artificiale – conclude la Salza – è di nostra proprietà. Si tratta di un progetto molto complesso che rientra in un ecosistema digitale molto articolato, che coinvolge vari partner e in cui abbiamo investito in maniera estremamente decisa. Per quanto concerne il progetto di raccolta dei big data stiamo lavorando anche con le università per la ricerca. Alla fine di settembre partiremo anche con dei progetti per sviluppare il business nel pharma e nel food».