Con il Covid l'innovazione è diventata pungente

Se la pandemia ha colpito duramente le aziende industriali e a farne maggiormente le spese sono stati – e continuano ad essere - i comparti dei servizi e del commercio che, dopo un disastroso 2020, anche nel 2021 stentano a ripartire, non pensiate che in ambito farmaceutico la pandemia sia stata la manna dal cielo. Anzi: l’impatto del Covid ha costretto le aziende del comparto a ritmi produttivi mai affrontati. Ma chi è riuscito a innovare ha goduto di un boost fenomenale per crescere. Mtd, che sta per Medical Technology and Devices, rientra pienamente nell’identikit. È nata nel 2018 dall’integrazione di due aziende storiche e leader nel settore sanitario: Pikdare e Htl-Strefa, con alle spalle un’esperienza di oltre 80 anni. La prima è conosciuta per il marchio PiC (tutti ricorderanno il refrain “Pic indolor (già fatto?)”) e produce e distribuisce aghi penna, venipuntura, prodotti per la medicazione, dispositivi per il monitoraggio della pressione arteriosa, nebulizzatori e termometri, mentre Htl-Strefa è leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi per il prelievo di sangue capillare, altamente specializzata nel diabete e nei dispositivi pungenti di sicurezza. Alcuni numeri relativi all’attività del Gruppo ne fanno intuire le dimensioni e l’importanza, anche per la nostra salute: è ideatore e primo produttore al mondo di lancette di sicurezza per il prelievo di sangue, sono oltre 5 miliardi i dispositivi prodotti per la comunità sanitaria e i pazienti, circa 4 milioni di iniezioni insuliniche e oltre 8.5 milioni di micro prelievi di sangue vengono eseguiti ogni giorno con i prodotti di Mtd.

Economy ha intervistato il ceo di Mtd Micol Fornaroli, ex McKinsey e già ai vertici in Italia di colossi pharma come Bracco e Sanofi.

Veniamo da un lungo periodo di pandemia che ha visto Mtd giocare un ruolo importante per la produzione di siringhe per le vaccinazioni, saturimetri e altri dispositivi. Risultato: il 2020 si è chiuso con ricavi in crescita del 10%. Che cosa ha rappresentato per Mtd questo periodo?

Di fronte alle sfide poste dalla pandemia, Mtd ha accelerato su investimenti, crescita e creazione di valore. In un momento di grande discontinuità, ha dato velocità e flessibilità alla propria organizzazione scegliendo un modello radicalmente interfunzionale. Inoltre, ha ascoltato le richieste dei clienti trovando soluzioni immediate ed efficaci per rispondere a bisogni emergenti, con un approccio espansivo e lungimirante. I risultati sono arrivati: +10% dei ricavi superando i 240 milioni di euro di fatturato complessivo nel 2020. E il primo trimestre del 2021, grazie a quanto seminato nel 2020, si chiude in modo ancora più positivo: +30% rispetto allo stesso trimestre 2020 con picchi del 50% su alcuni mercati chiave, come ad esempio Stati Uniti, Middle East, Asia Pacific.

Il Covid ha condizionato fortemente il 2020. Concretamente che cosa avete fatto?

Grazie a una specifica task force abbiamo sviluppato, in tempi ultra rapidi, un ampio portafoglio di soluzioni portando rapidamente sui vari mercati tutti i dispositivi di igiene e protezione individuale, come igienizzanti, guanti, termometri a infrarossi, saturimetri e test diagnostici, garantendo la fornitura dei dispositivi medici necessari per la prevenzione e lo screening del virus. Più nello specifico, in un anno, da aprile 2020 a marzo 2021, abbiamo contribuito in modo rilevante alle campagne di screening di massa in tutti i Paesi in cui siamo presenti distribuendo diversi milioni di test Covid.

Questa emergenza ha influito sui vostri progetti di sviluppo?

Li ha certamente incentivati e accelerati. Le faccio un esempio: abbiamo attivato in tempi record un progetto molto importante per la campagna vaccinale, le siringhe a ridotto spazio morto, per ottimizzare l’estrazione del vaccino da fiale multidose. Queste siringhe, ingegnerizzate, testate e messe in produzione, sono disponibili ora per tutti i mercati europei. Inoltre, grazie a importanti investimenti sulle linee di produzione e a diversi accordi con un’ampia rete di partner internazionali, la capacità produttiva sul fronte siringhe quest’anno dovrebbe raddoppiare, superando i 500 milioni di pezzi/anno di produzione. E il nostro sforzo è stato molto apprezzato, consentendoci di ottenere, l’estate scorsa, un incarico dal Department of Defense degli Stati Uniti per essere tra i fornitori di siringhe e aghi di sicurezza per la campagna vaccinale Usa.

Un vostro fiore all’occhiello è la sicurezza…

È vero, è una delle nostre aree di specializzazione: proteggere gli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro quotidiano, tema oggi particolarmente importante se pensiamo alle campagne vaccinali di massa attualmente in corso. A questo proposito abbiamo portato sul mercato nuove soluzioni per prevenire le punture accidentali durante la procedura vaccinale che prevedono kit contenenti il necessario per un’esperienza di vaccinazione facile e sicura. Non solo aghi e siringhe, quindi, ma anche kit di medicazione e dispositivi per lo smaltimento in sicurezza.

Mtd ha sempre spinto molto sull’innovazione: anche nel 2020 è stato così?

È un tema centrale per un gruppo come il nostro e sarebbe stato un errore focalizzarsi unicamente sulle opportunità derivate dalla pandemia senza guardare oltre. Per questo motivo abbiamo dato vita al progetto Mtd Engineering, un nuovo hub di innovazione con quattro aree di focalizzazione: sviluppo di concept/pipeline in-house o in partnership, produzione di componenti per dispositivi di terzi, prodotti finiti per nuovi segmenti, servizi tecnici e di consulenza rivolti al mercato. Nella stessa prospettiva si inserisce l’avvio delle attività di un nuovo impianto in Europa - il quarto del Gruppo - nel distretto industriale di Bydgoszcz in Polonia. Risalendo la catena del valore, attraverso un’integrazione verticale, sono state internalizzate le migliori tecnologie di stampaggio, e questo servirà ad aumentare ulteriormente qualità e innovazione dei prodotti.

In questo quadro, che ruolo e peso ha l’Italia all’interno del Gruppo? Vi sono iniziative specifiche che riguardano il nostro Paese?

L’Italia, attraverso una copertura del mercato farmacia di oltre 120.000 clienti serviti quotidianamente, è fondamentale per la generazione di valore del Gruppo. Inoltre, ospita la sede di uno dei 4 stabilimenti per la produzione di dispositivi altamente distintivi come l’ago penna per diabete più sottile e corto al mondo: praticamente una soluzione del tutto indolore che permette la piena aderenza terapeutica per una larga coorte di pazienti cronici. Il peso dell’Italia sul fatturato globale del gruppo è intorno al 40% e le tre principali iniziative in corso sono diverse. Intanto, l’avvio di nuove produzioni di pungenti di sicurezza, il rafforzamento delle partnership con farmacie e laboratori e l’ampliamento progressivo del nostro già vasto catalogo di prodotti di self medication, che già copre ampliamente l’area della medicazione. Poi puntiamo sul segmento degli strumenti di diagnostica, compresi quelli pel la gestione diverse patologie croniche come l’ipertensione e il diabete, e sull’area dei pungenti per le terapie farmacologiche fino all’area del benessere delle vie respiratorie.

E a che punto siete con questi progetti?

Sul primo fronte, le nuove produzioni di pungenti, lo stabilimento di Como sta passando dalla prototipazione alla produzione su larga scala di uno dei dispositivi più innovativi per i sistemi di iniezione in una fase di progressiva trasformazione per diventare l’hub di sviluppo industriale per tutto il Gruppo. Sul fronte farmacie stiamo realizzando importanti campagne educative su diversi aspetti delle patologie a cui sono indirizzati i nostri prodotti e stiamo accorciando le distanze con i principali clinici che ci aiutano nello sviluppo di nuove soluzioni. Infine, sull’espansione del portafoglio stiamo lavorando per allargare l’offerta dei prodotti in portafoglio con soluzioni sempre più innovative e vicine a pazienti con bisogni specifici.