Ci piace: se Bayer licenzia offre anche una “cura” / Non ci piace: le tasse ai Fang? Ma tanto le paghiamo noi

Ci piace: se Bayer licenzia offre anche una “cura”

Per la chiusura di Filago incentivi all’esodo e sostegni alle aziende che assumeranno

La Bayer deve chiudere uno stabilimento che non produce più utili né può essere rilanciato. L’impianto si trova a Filago, in provincia di Bergamo e i 46 dipendenti che vi lavoravano dovranno dire addio. La cosa che piace, in questa triste vicenda, è che la Bayer, applicando il principio della sostenibilità sociale, non si limita a tagliare i posti e chi s’è visto s’è visto; non si limita a scaricare i costi sociali dei suoi tagli sull’erario pubblico. No: ci mette la faccia e soprattutto la tasca e dunque offre il rimborso della metà di un anno di retribuzione lorda a tutte le imprese del circondario che assumeranno i “profughi” di Filago. Secondo le indiscrezioni filtrate sull’accordo con i sindacati, Bayer offrirebbe anche un’alternativa ai dipendenti in uscita: incentivarne l’esodo con il valore cumulato delle mensilità che separano il lavoratore dal pensionamento, purché (è ovvio!) non superiori alle 36 mensilità. E altri incentivi proporzionati in vario modo all’anzianità aziendale ed anagrafica sono previsti per i dipendenti più giovani. Intendiamoci: non è il caso di fare santo subito il manager (o i manager) che si sono fatti venire queste idee. Si tratta però di prendere atto che una grande azienda ha il dovere morale di farsi almeno in parte carico dei costi monetari legati ai tagli del personale che produrranno futuri vantaggi economici… Questo genere di atteggiamento inizia a diffondersi, almeno tra le aziende ricche. Non è una conversione alla solidarietà o alle “benefit corporation” ma è certamente un passo avanti verso relazioni umane più… umane nel mondo del lavoro.