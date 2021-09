Yale: “Il ‘soffitto di cristallo’ anti-donne c’è, eccome”

Nella grande catena di vendita al dettaglio nordamericana oggetto della nuova ricerca della professoressa Kelly Shue, più della metà dei lavoratori entry-level - il 56% - sono donne. Ma ad ogni gradino della scala, ci sono sempre meno donne: le donne sono il 48% dei direttori di reparto, il 35% dei direttori di negozio e il 14% dei direttori di distretto. Dinque il “soffitto di vetro” c’è e si sente. Perché?

Lo studio, di cui sono coautori Alan Benson dell'Università del Minnesota e Danielle Li del MIT e basato sulle registrazioni di valutazione e promozione di quasi 30.000 lavoratori, trova che le donne hanno il 14% di probabilità in meno di essere promosse in azienda in ogni anno, e che un fattore importante che impedisce alle donne di essere promosse è che sono costantemente giudicate come aventi un potenziale di leadership inferiore rispetto agli uomini. In una valutazione annuale in due parti, secondo i registri, il rendimento delle donne in azienda è valutato più alto di quello degli uomini, in media. Ma il loro potenziale è valutato più basso - un modello che continua anche quando le donne superano quelle aspettative.

Nell'azienda oggetto dello studio, i manager usano una griglia a nove caselle - uno strumento comunemente usato nelle grandi organizzazioni - per valutare i loro dipendenti, dando loro un punteggio basso, medio o alto sul loro rendimento nell'anno precedente e un punteggio basso, medio o alto sul loro potenziale di crescita e sviluppo. I dipendenti con alti punteggi sia per le prestazioni che per il potenziale - quelli nel quadrante superiore destro della griglia - hanno più probabilità di essere promossi.

Mentre i manager possono considerare le metriche del mondo reale nella valutazione delle prestazioni, il potenziale è più astratto e questo potrebbe renderlo più soggetto a pregiudizi.

"Ciò di cui si parla comunemente in termini di gestione e potenziale sono caratteristiche come l'assertività, le capacità di esecuzione, il carisma, la leadership, l'ambizione", dice Shue. "Questi sono, credo, tratti reali. Sono anche altamente soggettivi e stereotipicamente associati ai leader maschi. E quello che abbiamo visto nei dati è un pregiudizio piuttosto forte contro le donne nelle valutazioni del potenziale".

In particolare, Shue e i suoi colleghi hanno scoperto che mentre le donne ricevono valutazioni di performance più alte - hanno il 7,3% di probabilità in più rispetto agli uomini di ricevere una valutazione "alta" nelle performance - le loro valutazioni di potenziale sono più basse del 5,8%. Gli autori stimano che le valutazioni potenziali più basse spiegano fino al 50% del divario nelle promozioni.

I manager potrebbero essere corretti nella loro valutazione che le donne in azienda sono eccellenti performer nei loro ruoli attuali, ma non hanno le competenze per avere successo ad un livello più alto? Al contrario, i ricercatori hanno scoperto che i manager sottovalutano costantemente la capacità delle donne di avere successo in futuro. Hanno identificato donne e uomini con prestazioni simili e punteggi potenziali per un dato periodo di valutazione, poi hanno guardato al periodo successivo e hanno scoperto che le donne tendevano ad avere punteggi più alti degli uomini, sia che fossero state promosse in un ruolo più alto o meno.

"Sembra che fossero tenute ad uno standard più alto", dice Shue.

E anche quando le donne hanno superato le aspettative, non ottengono ancora il beneficio del dubbio. Le donne continuano a ricevere punteggi potenziali più bassi dopo aver dimostrato con le loro prestazioni che il punteggio potenziale del periodo precedente non era accurato.

"Le donne ottengono progressivamente punteggi potenziali più bassi rispetto alle loro prestazioni future man mano che si sale nella scala aziendale. Quindi questo contribuirà ad un soffitto di vetro sempre più forte".

Questo effetto diventa più forte per le posizioni più alte, sottolinea la Shue. "Le donne ottengono progressivamente punteggi potenziali più bassi rispetto alle loro reali prestazioni future man mano che saliamo nella scala aziendale. Quindi questo contribuirà, credo, ad un soffitto di vetro sempre più forte più in alto si va".

Non sorprende che l'esclusione dai ruoli più alti impedisca alle donne di guadagnare quanto gli uomini. Gli autori stimano che il 70% del divario salariale di genere in azienda è attribuibile alle differenze di genere nei livelli di lavoro.

Cosa possono fare le aziende per combattere questo tipo di pregiudizi nei loro sistemi di valutazione? Una soluzione potrebbe essere quella di rimuovere del tutto i punteggi potenziali dalle valutazioni annuali, e promuovere semplicemente i dipendenti in base alle loro prestazioni. Ma, come Shue ha esplorato nella ricerca precedente, i migliori performer non sono sempre i migliori manager. E, sottolineano gli autori, i dati mostrano che, nonostante i pregiudizi di genere a cui sono soggetti, i punteggi potenziali aiutano l'azienda nello studio a identificare i manager efficaci in modo più accurato rispetto ai soli punteggi di performance.

Gli autori si sono anche chiesti se avere più donne manager avrebbe aiutato a ridurre i pregiudizi nella valutazione del potenziale. "Abbiamo pensato che il gruppo che avrebbe avuto meno probabilità di avere in mente questi stereotipi di una leadership maschile sarebbero state le donne manager", dice Shue. Ma hanno scoperto che le donne danno anche punteggi più bassi per il potenziale alle loro subordinate ad alte prestazioni.

Shue e i suoi colleghi suggeriscono che per evitare questo tipo di bias, le aziende dovrebbero prestare molta attenzione ai loro dati interni. Per esempio, le aziende possono usare algoritmi per cercare divari sistematici tra le prestazioni e le valutazioni potenziali del tipo trovato nello studio.

Oppure possono guardare oltre le valutazioni dei manager e identificare altre metriche che predicono il talento della leadership, dice Shue: "Guarda altri dati disponibili e vedi quali variabili prevedono effettivamente l'essere un buon manager".