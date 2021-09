Usa, in 6 mesi 3,3 trilioni di dollari al private equity

Le società di private equity (PEe hanno battuto quest’anno (alias: stanno battendo) tutti i record di dealmaking e raccolta fondi e improvvisamente hanno più soldi di quanti ne sappiano usare. Usano un mix di denaro degli investitori e debito per comprare una società target, nella speranza di migliorarne le performance e rivenderla per fare profitto pochi anni dopo. E questo modello di business non è mai stato così attraente: i tassi di interesse record-bassi hanno reso super conveniente per loro raccogliere i fondi di cui hanno bisogno, mentre i prezzi delle azioni alle stelle li hanno messi in odore di rendimenti da battere il mercato. Questo potrebbe essere il motivo per cui l'industria del Pe ha rappresentato un record del 30% di tutti gli affari fatti quest'anno a livello globale (tweet this). E la corsa non sta rallentando: il settore ha accumulato un record di 3,3 trilioni di dollari di denaro non speso nella prima metà dell'anno, il che significa che ha ancora un sacco nel serbatoio per ancora più acquisizioni.

La rapida crescita del Pe ha un lato negativo: sta attirando sempre più attenzione da parte dei regolatori globali. La Cina ha annunciato il mese scorso che avrebbe dato un giro di vite sul modo in cui i fondi di private equity raccolgono denaro dagli investitori al dettaglio, mentre gli Stati Uniti stanno pensando di limitare la quantità di debito che possono usare per gli affari e di porre fine alle agevolazioni fiscali per i gestori di fondi. Tutto questo intervento potrebbe mettere a tappeto la quantità di fondi che le aziende di Pe sono in grado di raccogliere e, per estensione, il numero di accordi di private equity che sono in grado di concludere.

Non è un investimento accessibile al retail: ma stanno nascendo fondi di fondi che investono su panieri di società di private equity e ne riflettono l’andamento…