Trattativa Stato-mafia: «In tribunale non si fa la storia, si applica la legge»

La trattativa fra lo Stato e la mafia se c’è stata non costituisce reato, almeno per gli uomini che ne rappresentavano le istituzioni. Questo è il dispositivo (le motivazioni saranno conosciute entro 90 giorni) con il quale il 23 settembre 2021, la Corte di Assise di Appello di Palermo seconda sezione, Presidente Angelo Pellino, Relatore Vittorio Anania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Marcello Dell’Utri con la formula “per non aver commesso il fatto“, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno con la formula “perché il fatto non costituisce reato“.

La tesi dell’accusa, accolta dalla sentenza di primo grado e bocciata in appello, era di questo tenore: Cosa Nostra avrebbe potuto frenare i suoi eccidi, solo se fossero state cambiate le leggi antimafia e le condizioni del carcere duro previsto dal 41 bis. Da qui una trattativa necessaria, cui è seguito un ricatto in forza del quale lo Stato sarebbe capitolato.

Per i mafiosi Bagarella la pena è stata confermata per anni 27, allo stesso modo per Brusca e Cinà.

Negli anni tra il 1992- 1994 dunque in rappresentanza dei governi Amato, Ciampi si sarebbe avviata questa trattativa condotta dai carabinieri del Ros e dai generali Mario Mori ed Antonio Subranni ed il colonnello De Donno e, dopo la vittoria di Berlusconi, da Marcello Dell’Utri. Quelli della mafia avevano il loro riferimento in Vito Ciancimino, già sindaco di Palermo ed in contatto con i vertici di Cosa Nostra, di cui era riconosciuto autorevole ambasciatore.

Gli uomini che avrebbero rappresentato lo Stato (Mori, De Donno, Subranni, Dell’Utri, quest’ultimo in rappresentanza del governo Berlusconi) nella ‘trattativa’ in primo grado sono stati ritenuti colpevoli del reato ex articolo 338 c.p. In appello assolti.

Bisogna distinguere.

Il verdetto è infatti diverso per gli alti ufficiali del Ros, assolti perché “il fatto non costituisce reato’, mentre per Marcello Dell’Utri si è optato per la formula “per non aver commesso il fatto “.

Il capo di imputazione nei confronti di Mori e compagni era sostanzialmente quello di aver contattato, su incarico di esponenti politici, l’ex sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, come ambasciatore delle richieste dei vertici di Cosa Nostra, instaurando la trattativa che aveva a oggetto reciproche concessioni: la mafia concedeva la fine delle stragi e incassava un’attenuazione della repressione dello Stato.

A leggere il dispositivo sembra di capire che la trattativa tra Cosa Nostra e i carabinieri sia un fatto pacifico, provato di per sé senza che ci sia bisogno della dimostrazione suffragante. I contatti con il sindaco Ciancimino ci sarebbero stati lo hanno ammesso tutti.

Il problema è capire per gli imputati quali siano stati

· gli snodi della complessa vicenda,

· la peculiarità degli incontri: quali e quanti ed alla presenza di chi,

· l’elemento soggettivo del reato,

· il coinvolgimento dei mandanti

· e soprattutto come sia avvenuto il concorso tra politici ed esponenti mafiosi, per la violenza o la minaccia ad un Corpo dello Stato o a suoi rappresentanti.

Altra fondamentale considerazione risiede nella necessità di individuare il riferimento normativo del reato: si è fatto richiamo all’art.338 del Codice penale che punisce la violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Non esiste il reato di trattativa e perciò la Procura, per reggere il capo di imputazione, ha dovuto fare di necessità virtù: si è barcamenata in un’altra fattispecie normativa che ha poco a che fare con il fatto storico, nella sua struttura costitutiva.

La Corte di Appello di Palermo ritiene - così si desume dal dispositivo - che questa violenza non ci sia stata nel senso che gli imputati Mori ed altri, in concorso con i mafiosi che probabilmente insistevano caparbiamente per il varo di una legislazione più morbida, non hanno di fatto né minacciato, né fatto violenza contro alcun corpo (Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica), né nei confronti di persone che ricoprivano ruoli apicali.

In altre parole, sembra di capire che le richieste presunte dei mafiosi non avrebbero condizionato la legislazione che comunque è sempre stata repressiva.

Se così fosse, e non può essere altrimenti, vale quanto affermato dal noto giurista Giovanni Fiandaca che sulla questione scrisse un saggio, apparso sull’ “Annuario di scienze penalistiche. Criminalia (anno 2012) edizione ETS e ripreso da “Il Foglio” del 1° giugno 2013, dal titolo significativo: “Il processo sulla trattativa è una boiata pazzesca”.

Per Fiandaca l’azione di Mori e De Donno mirava all’ “obiettivo salvifico di porre argine alle violenze mafiose – e non già di supportare Cosa Nostra nei suoi attacchi contro lo Stato”.

Rasenta il ridicolo ritenere che Amato, Ciampi, l’allora Presidente della Repubblica Scalfaro avessero incaricato i carabinieri ed i generali di chiedere una tregua, una sospensione delle stragi in cambio di una legislazione più morbida per i mafiosi. Come non è nel novero delle cose possibili immaginare che i mafiosi avessero ottenuto vantaggi, quando tutti sono stati incarcerati e la legislazione è stata durissima.

Se De Donno e gli altri hanno contattato Ciancimino, lo hanno fatto in proprio, non su preciso mandato istituzionale e se vi sono stati degli approcci, la finalità si ascrive a fatti, comportamenti di natura investigativa, tanto è vero che Mori ha catturato Riina ed è stato assolto in proposito in un altro processo: quello del “covo di Riina”.

Indubitabilmente come ha asserito Martelli, allora Ministro della Giustizia, Mori stabilì i rapporti con Ciancimino, ma per apprendere informazioni finalizzate a catturare i mafiosi, non per attentare ad un corpo dello Stato (Il Mattino del 26/9/2021).

Mori, Subranni e De Donno avviarono un colloquio con Vito Ciancimino, al fine precipuo di trovare una strada che consentisse loro di accerchiare la roccaforte dei boss, di arrestare Bernardo Provenzano, amico intimo di Ciancimino, e attraverso Provenzano catturare il capo dei capi, Totò Riina. La manovra è riuscita. Nel gennaio del ’93 gli investigatori del Ros individuano la villa del boss, lo seguono fino alla rotonda della circonvallazione di Palermo, accerchiano la Citroën e gli stringono le manette ai polsi.

Proprio perché la Cassazione ha confermato tutte le assoluzioni a beneficio di Calogero Mannino- altro politico della trattativa coinvolto in altri giudizi e rimasto illeso da una persecuzione giudiziaria- molti giuristi avevano pronosticato per questo processo un verdetto assolutorio in Corte di Appello.

Per esempio, Armando Spataro ex procuratore di Torino per il quale “la sentenza – era da aspettarsela, perché nel dibattito che c’è attorno a questa accusa sulla trattativa si trascura talvolta di esaminare tecnicamente la sostanza dell’imputazione. Poiché come sappiamo non esiste reato di trattativa, bisogna partire dal fatto che mafiosi, personalità politiche, appartenenti all’Arma sono accusati in concorso tra loro di minacce a organi dello Stato. È un reato particolare previsto dall’art. 338 che non si realizza soltanto perché c’è un mafioso che parla con una persona appartenente alle istituzioni. Bisogna cercare di capire perché, se ci sono stati dei contatti, le persone hanno parlato” ( da “Il Giornale” del 25.09.2021).

Il concorso in minaccia – ha spiegato Spataro – suppone evidentemente che personalità politiche o delle istituzioni nell’interesse della mafia abbiano minacciato organi dello Stato. Io leggendo i capi di imputazioni ho sempre avuto fin dall’inizio delle perplessità”.

“Se un appartenente alle istituzioni – ha concluso Spataro – ha un contatto con un mafioso o in passato con un terrorista può essere disdicevole, eticamente e politicamente condannabile, storicamente anche, ma non è la giustizia che si occupa di questi aspetti”.

Per i mafiosi invece la condanna è stata confermata, perché il boss Bagarella ha provato - tentata minaccia senza riuscirci-a condizionare Berlusconi con le stragi inviando Mangano a parlare con Dell’Utri.

Evidentemente, per i giudici di appello, non è provato però che la minaccia sia arrivata da Palermo a Milano. Perché Mangano non ha fatto il suo dovere o perché non è dimostrato che Dell’Utri, dopo averla ricevuta da Mangano, l’abbia trasferita all’ ex premier. Da qui l’assoluzione di quest’ultimo, perché il fatto non sussiste.

Scopriremo con le motivazioni che la Corte si è attenuta al fondamentale principio secondo cui “nei tribunali si celebrano processi, non si fa la storia”.

La colpevolezza non ha attecchito nel dolo di Mori ed altri, perciò si è convenuto nell’assoluzione piena.

Ed è difficile ricorrere in Cassazione: su questa presunta trattativa troppe sentenze sono contro la Procura palermitana.

“Chiunque sia l’imputato vale sempre il garantismo della Costituzione” (Leonardo Sciascia).

*Avvocato