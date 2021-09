Logistica, FedEx in frenata (e non trova autisti)

Fedex ha riportato guadagni peggiori del previsto nell’ultimo trimestre, anche se il gigante americano delle spedizioni usa ogni mezzo necessario per far arrivare le consegne in tempo in tutto il mondo. Come mai, allora, il calo?

Si potrebbe pensare che la domanda di consegne alimentata dall'e-commerce sarebbe stata una buona notizia per FedEx lo scorso trimestre, e avresti ragione - se fosse stata in grado di tenere il passo. Ma l'azienda non riesce a trovare abbastanza autisti per consegnare tutti quei tappetini per lo yoga, nonostante paghi alcuni di loro il 25% in più rispetto all'anno scorso e assuma servizi di trasporto esterni per aiutarli ad assorbire le perdite.

Tutto quello sforzo in più ha fatto salire i costi di FedEx di circa 450 milioni di dollari e il suo profitto è sceso del 10% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. E poiché FedEx ritiene che la carenza di manodopera resterà in giro per un po', l'azienda non ha grandi speranze per il futuro: ha abbassato le sue previsioni di profitto per il resto del 2021.

Non sono tutte cattive notizie per FedEx: la massiccia domanda significa che è stata in grado di aumentare i suoi prezzi senza perdere clienti lungo la strada. E l'azienda sta sfruttando appieno questo ritrovato "pricing power": ha già annunciato che aumenterà i supplementi durante la sempre redditizia stagione delle feste, e lunedì ha detto che aumenterà ancora i prezzi standard a gennaio.

FedEx farà meglio a trovare presto dei nuovi autisti, dato che l'azienda si aspetta che il numero di consegne nel mercato statunitense dei pacchi cresca del 10% all'anno fino al 2026. Gran parte di questo aumento è dovuto al boom dell'e-commerce, che secondo FedEx vedrà le aziende spedire circa 100 milioni di pacchi al giorno entro il prossimo anno.