L’antivax Bolsonaro esalta il suo Brasile sull’ecologia

Come di consueto, il presidente del Brasile è stato il primo leader mondiale a parlare all'apertura di martedì 21 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Tutti i partecipanti dovevano essere vaccinati contro il Covid-19, quindi un'apparizione del non vaccinato Jair Bolsonaro è stato un inizio imbarazzante per un evento che dovrebbe concentrarsi in gran parte sulla risposta globale alla pandemia del coronavirus. Bolsonaro ha detto che non aveva bisogno di vaccinarsi perché si è ripreso da un lieve caso di coronavirus l'anno scorso, il che, naturalmente, pone la domanda. Bolsonaro ha speso poco tempo sulla pandemia, dicendo solo che "Sosteniamo gli sforzi di vaccinazione". Ha affermato che quasi il 90% della popolazione adulta del suo paese ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. Il monitoraggio quotidiano di Our World in Data mostra che al 21 settembre, poco più del 68% dei brasiliani aveva ricevuto almeno una dose. L'obiettivo principale del discorso di Bolsonaro era sui risultati della sua amministrazione: come il settore agricolo brasiliano nutre oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, la partecipazione del paese alle missioni di pace delle Nazioni Unite, e la sua accettazione dei rifugiati dal Venezuela e presto dall'Afghanistan. Ha sottolineato una riduzione del 32% della deforestazione rispetto a un anno fa, ha affermato che il Brasile è "un esempio nella generazione di energia" con l'83% proveniente da fonti rinnovabili, e ha presentato un obiettivo per raggiungere la "neutralità climatica" entro il 2050. Ha assicurato che "nessun paese al mondo ha una legislazione ambientale così completa", e ha nominato il Codice Forestale del Brasile per "essere un esempio per gli altri paesi". Aveva anche una previsione: "[Il] futuro dei lavori verdi è in Brasile: energia rinnovabile, agricoltura sostenibile, industria a basse emissioni, igiene di base, trattamento dei rifiuti e turismo".