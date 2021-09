Fiorani: “Il Pnrr ferroviario cambierà in meglio il Paese"

“Mi sembra corretto registrare le denominazioni al femminile, quindi nel mio caso ‘amministratrice delegata’”, dice Vera Fiorani, che è appunto il capo-azienda di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, e la platea capisce al volo che questa ex-collega – per dieci anni direttore finanziario della stessa società – è un capo vero, idee chiare, determinazione e capacità di mettere in atto le strategie che ha definito e condiviso con l’azionista. “Complimenti a voi, colleghi direttori finanziari – aggiunge Fiorani, rivolgendosi al pubblico del Congresso nazionale dell’Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari, riunito a Genova pochi giorni fa – per aver ottenuto la certificazione della esigibilità del ruolo all’interno delle organizzazioni aziendali. Quel che posso sottolineare per tutti voi, come colleghi, è l’opportunità di stare sempre vicini alla linea del business, perché il rapporto col business significa vivere pienamente l’azienda, come ho vissuto io la mia fino ad ottenere l’incarico che oggi rivesto”.

A lei che ce l’ha fatta ad arrivare alla responsabilità più alta in una grande azienda la domanda s’impone: quante barriere deve ancora oggi superare una donna per fare carriera, da 1 a 10?

Siamo a sei.

E quanti bocconi amari lei suggerirebbe ad una giovane manager di buttar giù prima di reagire?

Io suggerisco di tener duro e resistere ai bocconi amari, ma andare avanti senza esitazioni.

Quant’è strategico in un’azienda il ruolo del Cfo, il direttore finanziario?

Moltissimo. E’ responsabile dell’assessment degli investimenti nel rapporto con il business. Una funzione chiave.

Veniamo ad oggi. Quanto Stato c’è nell’economia italiana con il Pnrr e quanto trasporto ferroviario nel Pnrr?

Il ruolo dello Stato nell’economia è sempre stato importante, oggi con il Pnrr lo diventa ancor più. E il trasporto ferroviario assorbe la maggior parte delle risorse della misura 3, il 96%. Comprese quelle dedicate alle nuove infrastrutture regionali. E’ previsto una strategia di sviluppo delle infrastrutture con una loro forte evoluzione tecnologica che investe progressivamente l’intera rete. In più la direttrice dell’alta velocità Salerno-Napoli-Roma-Torino viene integrata dalla Salerno Reggio Calabria e dal potenziamento di alcune nuove ed essenziali tratte orizzontali finanziate dal Pnrr: l’Alta Velocità Milano-Venezia, la Roma – Pescara, la Orte-Falconara, la Napoli-Bari. E le nuove opere in Sicilia: la Messina-Palermo-Catania. Accanto a questo, l’adeguamento delle 2200 stazioni che gestiamo e, in particolare, i 700 milioni che il Pnrr destina a 54 stazioni del sud Italia. Tutte valorizzate come centri di servizi integrati con le città e hub di una mobilità intermodale.

E le merci?

Moltissimo impulso all’intermodalità attraverso nuovi collegamenti con porti, aeroporti e interporti.

Dunque ci saranno forti effetti commerciali?

Che abbiamo inteso rappresentare con una edizione straordinaria del nostro piano commerciale per rendere evidenti ai nostri clienti, ovvero le Regioni e le imprese ferroviarie, gli effetti degli investimenti del Pnrr in termini di velocizzazione, frequenza e qualità dei servizi realizzabili dal 2026 e oltre.

Ci spiega quanta sostenibilità c’è in questi progetti?

Sono totalmente improntati alla sostenibilità. La sostenibilità è il cardine del Pnrr, per molti profili.

Anche quello sociale?

Assolutamente sì. Le infrastrutture impattano sul territorio, le realizziamo sempre confrontandoci con le persone, recentemente proprio a Genova il team di Rfi ha incontrato 500 cittadini per esaminare insieme il futuro della nostra rete in quest’area e le attività in corso. In più il legislatore ha introdotto la pratica del dibattito pubblico, alla quale sottoporremo già entro quest’anno avvieremo 3 o forse anche 4 progetti. E infine le gare, ne abbiamo lanciate due per un importo superiore al miliardo, che introducono clausole e premialità per ridurre la disparità di genere e incentivare l’occupazione giovanile.

Saranno disponibili le competenze necessarie a sviluppare un piano così grande e impegnativo?

Non sarà facile trovarle. Siamo in contatto col mondo delle imprese, ma sappiamo che le competenze non sono ancora adeguate alla sfida. Per questo ci faremo promotori di un master su tecnologie ferroviarie con partner universitari per specializzare tra i 100 e i 150 ingegneri all’anno per i prossimi cinque anni.

Un ultimo tema caldo. Lei è anche commissaria di alcune opere cruciali. Come valuta il ruolo dei commissari in questo contesto? Determinante, com’è stato quello del commissario al nuovo ponte Morandi?

Il commissario ha poteri importanti e un ruolo incisivo finalizzati ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere, ma da solo non basta. Tutta l’organizzazione di Rfi supporta il commissario in tutte le sue funzioni. E posso garantire che i poteri del commissario saranno usati… con intelligenza.