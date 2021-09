Crisi dei microchip, 210 miliardi di danni per l’auto

I dati usciti la scorsa settimana suggeriscono che la carenza di chip in corso costerà alle case automobilistiche globali 210 miliardi di dollari quest'anno, ma quelle vendite perse dovranno prima o poi rientrare.

Come se non fosse abbastanza difficile per le case automobilistiche mettere le mani sui microchip dopo tutto il caos pandemico, un fornitore chiave in Asia è stato appena paralizzato da un grande incendio, mentre altri sono stati colpiti da una nuova ondata di epidemie di coronavirus. I ritardi sono ora così gravi che c'è voluto un record di 21 settimane per consegnare gli ordini di chip in agosto.

Questo ha lasciato le scorte di nuove auto quasi esaurite e le case automobilistiche si affidano esclusivamente a una produzione quasi inesistente. È un problema che hanno avvertito potrebbe andare avanti per anni, e un problema costoso da avere: una società di consulenza di ricerca ha appena detto che pensa che l'industria perderà 210 miliardi di dollari di vendite solo quest'anno - quasi il doppio della sua ultima stima di maggio.

Le case automobilistiche si affidano altrettanto pesantemente al litio e al nichel nella loro produzione di veicoli elettrici, e non hanno intenzione di fare lo stesso errore due volte. Hanno notato che la Cina - che controlla i due terzi dell'offerta - sta cercando di tenerne di più per sé, quindi sono stati in trattative per assicurarsi le forniture da un nuovo progetto australiano che sta cercando di coprire fino al 10% della domanda globale.

La catena di approvvigionamento sta spingendo i costi in lungo e in largo, con i dati usciti giovedì che mostrano che i costi delle imprese nella zona euro sono aumentati al loro ritmo più veloce in più di 20 anni. Questo lascia le aziende con due scelte: o stringere i denti e prendere il colpo, o iniziare a passare questi costi sui consumatori. E se scelgono la seconda strada, il conto della frenata economica lo pagheremo tutti.