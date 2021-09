Aifi: “Private Capital al centro del rilancio italiano”

L’incontro 2021 della Private Capital Conference, quest’anno si è tenuta presso la nuova Torre PwC. La quinta edizione dell’incontro organizzato da AIFI in collaborazione con PwC e Linklaters, è stato, come sempre, momento di confronto tra gli operatori del settore.

Dopo l’intervento introduttivo di Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI), la discussione delle tre tavole rotonde, moderate da Francesco Giordano (Partner PwC), Giorgio Fantacchiotti (Corporate Partner Linklaters) e Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI), si è concentrata sul ruolo del private capital per lo sviluppo dell’economia reale e per il rilancio del nostro Paese; sulle nuove strategie operative in termini di specializzazione e diversificazione e sulle nuove strategie allocative degli investitori.

Molti i messaggi positivi che sono emersi dalla conferenza: il ruolo del private capital al centro delle nuove sfide che affronteremo con il PNRR, la maggiore capacità attrattiva dell’Italia nei confronti dei capitali esteri rispetto al passato e i nuovi obiettivi di investimento che privilegiano la tecnologia e la sostenibilità.