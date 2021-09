Credere che la riforma della giustizia possa essere in sé stessa risolutiva delle problematiche che la affliggono, senza indagare le cause alla radice del problema, è mera utopia. Ciò che è necessario è una radicale riorganizzazione degli uffici giudiziari, facendo in modo che possa pretendersi da ognuno degli ingranaggi del meccanismo un impegno idoneo a raggiungere l’obiettivo costituzionale – impostoci a livello sovranazionale e internazionale – del giusto processo.

Soprassedendo per il momento sulla giustizia penale, tema di gran lunga più complesso che merita un’autonoma trattazione, per gli altri rami della giustizia (civile, amministrativa, tributaria etc.), la situazione va affrontata nel merito e con piglio manageriale, evitando un iperproduzione legislativa che scontenti tutti.

Con l’avvento urbi et orbi del processo telematico, con un po' di buona volontà, tutti gli uffici, se adeguatamente riorganizzati (anche grazie a nuove assunzioni), sono potenzialmente in grado di ottimizzare la macchina giudiziaria, se solo la si gestisse con un approccio ispirato alla produttività manageriale. Basti pensare che, spesse volte, è la stessa giurisprudenza a dettare linee guide più pratiche per la risoluzione di disfunzioni processuali che affliggono la macchina giudiziaria (i suoi uffici). In buona sostanza, chi è a capo di un ufficio giudiziario (Presidenti e Presidenti di Sezione dei Tribunali, delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione, dei T.A.R. del Consiglio di Stato degli altri Organi Giurisdizionali) oltre ad essere un esperto e pratico giurista, deve anche essere un volenteroso manager (e spesso lo è), capace di organizzare il proprio ufficio e far organizzare ogni ufficio da lui dipendente (le Sezioni) e, a cascata, in grado di controllare la produttività degli uffici coinvolti e che insieme costituiscono l’ingranaggio principale della macchina della giustizia.

Così come ogni lavoro svolto in forma individuale o collettiva, per essere efficiente e produttivo, ha bisogno di una propria organizzazione atta a fronteggiare ogni esternalità negativa, anche la macchina della giustizia deve essere organizzata e messa nelle condizioni di produrre in linea con i tempi e le esigenze collettive.

Per fare ciò, occorre che tutti gli attori che partecipano (interni: giudici e ausiliari; esterni: avvocati e consulenti tecnici di ogni materia) alla macchina della giustizia siano anch’essi organizzati ed efficienti ed evitino in qualsiasi modo di essere di intralcio o di bloccarne (succede anche strumentalmente) gli ingranaggi.

La previsione legislativa – in ogni ambito – senza un’efficiente implementazione non risponde a nessun criterio di ragionevolezza costituzionalmente imposto.

Concentrandosi sulle giurisdizioni in materia privatistica, ad esempio, non è possibile che molti dei processi sommari (decreti ingiuntivi, sfratti per morosità o finita locazione, procedimenti cautelari di urgenza e per sequestro etc., accertamenti tecnici preventivi), tutti pensati in deroga al processo ordinario per fini di celerità, durino tanto quanto un processo ordinario.

Non è possibile e neanche più tollerabile che per vedersi accolto o rigettato un Decreto Ingiuntivo, peraltro emesso inaudita altera parte, il richiedente debba attendere più di due mesi (si badi: il magistrato assegnatario del ricorso ha a disposizione sul proprio Pc oltre all’istanza anche tutti i documenti), benché il provvedimento (il decreto) di appena dieci righe il più delle volte sia precompilato.

Non è possibile avere la fissazione di una udienza cautelare a distanza di mesi, senza peraltro pronunciare (quando richiesto) un provvedimento inaudita altera parte (che nel nome di un eccessivo garantismo o necessario contraddittorio non viene mai concesso), nonostante esso sia sempre modificabile o revocabile dopo la prima udienza, giacché l’udienza viene fissata irragionevolmente in maniera eccessivamente dilazionata nel tempo.

La pronunzia di un decreto di fissazione di un’udienza per un procedimento sommario relativo ai giudizi c.d. cartolari, ai sensi dell’art. 702bis, c.p.c. (decreto anche questo già predisposto) non può avvenire a distanza di tre mesi, per poi leggere che l’udienza è fissata a distanza di altri cinque o sei mesi; come se non bastasse il più delle volte il rito viene immotivatamente convertito in ordinario (donde l’inutilità della riforma).

Sarebbe meglio abrogare tale norma se questa è la prassi, ricorrendo solo al rito ordinario che prevede la citazione del convenuto a tre mesi, salvo poi lo spostamento d’ufficio della prima udienza per il “solito” carico del ruolo del giudice assegnatario.

Non si spiega, poi, perché i giudizi di lavoro siano più veloci rispetto a quelli ordinari e nei processi amministrativi (anche quello tributario), per fare un altro esempio, se non si presenta una istanza cautelare (anche infondata), il processo di merito viene fissato “alle calende greche”. Allora se il processo civile va riformato lo si riformi sulla base del rito del lavoro, attribuendo al Giudice ordinario gli stessi poteri del Giudice del lavoro.

Non è possibile che un giudizio di appello duri più di un giudizio per Cassazione se la tecnica è la stessa o comunque simile, posto che quasi mai in appello viene ripetuta una consulenza tecnica o ammessa una prova non ammessa in primo grado. L’appello è un atto scritto. Il magistrato analizza l’atto di appello, lo confronta con la sentenza, legge l’atto della parte resistente e decide se accogliere o meno le istanze delle parti. Perché, allora, il giudizio di appello non può avere la medesima celerità di quello per Cassazione? Al netto del carico del ruolo della Suprema Corte, quest’ultimo si risolve sempre in un’unica udienza. A cosa servono in appello le memorie conclusionali o le repliche? Alla prima udienza basterebbe una semplice discussione, come avviene per le istanze inibitorieo.

Il codice di procedura civile già fornisce gli strumenti di celerità, basti pensare all’art. 281sexies c.p.c., che consente al Giudice, una volta fatte precisare le conclusioni (si badi, queste sono già fissate nel primo atto in primo grado o nell’atto di appello), di ordinare la discussione della causa nella stessa udienza. Perché, allora, anziché fissare dopo anni una udienza per la precisazione delle conclusioni (peraltro già precisaste negli atti introduttivi), per poi leggere la sentenza dopo almeno un altro anno, non si giudica più hic et nunc alla prima udienza, se non ci sono attività istruttorie?

In buona sostanza, un Giudice ben organizzato (sia di primo grado che, specie, di appello), come nelle cause di lavoro, dovrebbe arrivare in udienza conoscendo già la causa e, dunque, in base e quello che succede a quella udienza, può dare direttive sulla possibile conciliazione, programmando subito la decisione e rinviando la causa a massimo dieci giorni, avendo bene a mente il brocardo latino iuxta alligata et probata, dunque, decidere sulla base degli atti e documenti che le parti hanno allegato.

Un serio problema è anche quello dei Consulenti tecnici d’ufficio, i quali, visti i molteplici impegni, non sono soliti rispettare mai i termini assegnati dal Giudice per redige la Relazione tecnica. Se hanno da fare altro, perché svolgono altre attività e sono impegnati con il proprio studio professionale, allora non si iscrivano nelle liste dei Ctu, oppure rinuncino all’incarico a priori, lascino fare i Consulenti tecnici a chi ha tempo o voglia di esercitare in questo modo la professione.

Il ruolo dei Giudici Onorari, che riguarda anche i componenti delle Commissioni tributarie, va sfruttato meglio. Innanzitutto chi ricopre tale carica non deve svolgere professioni incompatibili sia a livello funzionale che territoriale. Oggi questo è scritto solo sulla carta.

Tale ruolo deve essere svolto a tempo pieno, con tutti i riconoscimenti economici relativi, altrimenti l’ufficio del Giudice Onorario va eliminato anche a livello costituzionale, in modo da consentire ai cittadini di essere destinatari di decisioni prese da magistrati togati vincitori di concorso pubblico, con maggiori garanzie. In questa ultima ipotesi, infatti, l’attuale costo dei migliaia di giudici onorari (benché bravi e mal pagati), compresi i Giudici di pace, può essere utilizzato per pagare giovani magistrati che superano il concorso, i quali, per fare esperienza, possono iniziare proprio dai processi civili e penali oggi di competenza dei Giudici di Pace. Anche solo un terzo dei nuovi giudici vincitori di concorso, infatti, lavorando a tempo pieno e non per onore, smaltirebbero alacremente il lavoro di migliaia di giudici onorari, quasi tutti avvocati impegnati nei loro studi professionali. Lo stessi dicasi per i Giudici Onorari Tributari. Non è possibile smaltire la giustizia tributaria con giudici part-time, che svolgono altre attività sia istituzionali che professionali. La magistratura tributaria oggi è composta da soggetti (specie i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione) che ricoprono a tempo pieno il ruolo di magistrati giudicanti e requirenti nei vari Tribunali o nelle varie Corti, ove svolgono il loro lavoro principale e come dopo lavoro hanno quello (onorario) di giudice tributario.

Stesso discorso vale per gli altri componenti delle Commissioni tributarie, ossia professionisti autonomi, i quali, a loro volta, benché sia a loro vietata l’assistenza e difesa dinanzi alle Commissioni tributarie (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti etc.), come i magistrati di ruolo, hanno un proprio lavoro che svolgono a tempo pieno, un proprio studio professionale da portare avanti. Il ruolo di componente della Commissione tributaria, dunque, altro non è che un doppio lavoro, che comporta quanto meno la lentezza della giustizia. Perché, allora, far fare un doppio lavoro a chi ne ha già uno importante ed impegnativo e non si assumono con concorso giovani Magistrati? Oltre ad un migliore impatto sulla disoccupazione dilagante dei laureati in giurisprudenza, si garantirebbe una maggiore efficienza sia delle aule tributarie, sia degli altri uffici giudiziari, inoltre, il ruolo sarebbe assunto da magistrati vincitori di concorso pubblico e tecnicamente più competenti in materia fiscale.

Le lungaggini dei processi interessano anche la Giustizia amministrativa (T.A.R. e C.d.S.). Basti pensare che un udienza di trattazione di un ricorso nel merito viene fissata (nei grossi distretti) a distanza di 4 o 5 anni; tuttavia i tempi magicamente si decimano se viene presentata (anche infondatamente) un’istanza cautelare. Il male è comune e un’ulteriore riforma se non accompagnata da una “ristrutturazione e riorganizzazione sul modello aziendalistico” degli uffici distrettuali e circondariali costituirà solo un palliativo per il paziente che, di questo passo, è destinato a morire.

La riforma è necessaria, soprattutto se orientata all’uniformazione dei meccanismi processuali per tutte le giurisdizioni compatibili (civile, amministrativa, tributaria e contabile), tra l’altro spesse volte imposta dal legislatore delegante alle varie commissioni delegate che, a quanto pare, hanno fallito. Ciò che la deve accompagnare però è il coraggio di ripensare i metodi di lavoro e funzionamento degli uffici e i ruoli di tutti i compartecipi.

Non servono Adr (Alternative Dispute Resolution: mediazione obbligatoria o negoziazione assistita), chi vuole accordarsi prima o dopo il giudizio può farlo quando vuole. Servono, invece, termini perentori da far rispettare a tutti gli attori del teatro giudiziario; servono meccanismi davvero deflattivi (inconvertibilità dei riti sommari ammissibilmente introdotti), sanzioni (effettivamente comminate) ai litiganti temerari o dilatatori (parti e, se serve, anche avvocati).

Ad ogni modo, se riforma deve esserci, questa deve essere definitiva e risolutiva, altrimenti le regole del giusto processo civile ed amministrativo esistono già, basterebbe farle attuare e rispettare, basterebbe rimboccarsi le maniche in maniera pensata e organizzata, facendo ognuno la propria parte.

* avvocato e dottore commercialista