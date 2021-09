Esg, gli investimenti passano dalle informazioni non finanziarie

Nel contesto attuale l’attenzione dei mercati, degli investitori e più in generale degli stakeholder, rivolta agli indicatori Esg e di sostenibilità è fortemente in crescita.

Ne consegue che, se le scelte di consumo sono sempre di più orientate nell’accordare le proprie preferenze a imprese che creano valore in modo sostenibile, anche gli investitori tendono a privilegiare l’applicazione di politiche d’investimento sostenibile e responsabile.

In tale contesto, nel mese di luglio 2021 la Banca D’Italia, ha pubblicato la Carta degli Investimenti Sostenibili con cui illustra i principi e gli impegni a cui si attiene per una gestione sostenibile dei propri investimenti finanziari, mostrando così in modo concreto il proprio impegno sul fronte dei rischi Esg.

In particolare, la Carta si applica alle attività gestite in autonomia dalla Banca, ossia gli investimenti del suo portafoglio finanziario e delle riserve valutarie (pari a circa 190 miliardi di euro di attivi a fine 2020).

La Carta degli Investimenti Sostenibili di Bankitalia illustra i principi e gli impegni cui attenersi per una gestione di qualità

L’intento della Carta è quello è di stimolare nella comunità finanziaria la consapevolezza su questi temi e sui relativi rischi che ne scaturiscono e di incoraggiare le imprese ad adottare una gestione attenta all’ambiente, alla società e al rispetto delle migliori pratiche di governo societario. Gli impegni assunti con tale documento puntano a:

a) promuovere la sostenibilità economica, ambientale, sociale con iniziative volte ad incoraggiare la diffusione di informazioni di sostenibilità da parte degli emittenti, degli intermediari e degli altri operatori del sistema finanziario;

b) integrare i criteri Esg nell’allocazione degli investimenti e nei sistemi di misurazione e gestione dei rischi, promuoveando la diffusione di buone pratiche di investimento sostenibile e di gestione dei rischi nel sistema finanziario;

c) elaborare e rendere pubbliche informazioni e analisi sulla finanza sostenibile; comunicare con regolarità i risultati raggiunti nella gestione dei propri investimenti e gli effetti per la società e l’ambiente; contribuire alla diffusione della cultura della finanza sostenibile nel sistema finanziario e tra i cittadini.

Per tornare quindi alle considerazioni iniziali sul tema della sostenibilità, ad oggi appare più che mai evidente l’importanza di divulgare le informazioni non finanziarie e questo non solo per ottemperare a degli obblighi normativi quanto piuttosto in considerazione delle attese degli stakeholder e degli investitori, interessati a comprendere la capacità dell’impresa di creare valore (e flussi di cassa positivi) nel medio-lungo periodo in modo sostenibile.

Tali esigenze di informazione, nell’attesa di una standardizzazione/regolamentazione della misurazione delle performance di sostenibilità, devono spingere le aziende ed i Cfo a definire modelli/metodologie di calcolo dei benefici della sostenibilità e quindi precisi sistemi di reporting in grado di rappresentare in modo trasversale i più attendibili/opportuni indicatori riferiti alla sostenibilità e agli altri aspetti intangibili della performance aziendale.