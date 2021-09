Da leone a gazzella nel digitale è un attimo

Non solo cinema. Ma anche giochi. Per i ragazzi, ma non solo perché sparare ai fantasmini con una pistola virtuale o sfidare un simil Nadal sulla piattaforma di fanta-Wimbledon piace anche ai baby boomers. E l’ultima sfida di Reed Hastings, il creatore di Netflix. Uno a cui non piace dormire sugli allori, nemmeno dopo aver centrato una “mission impossible”: la piattaforma ha infatti potuto presentare con la trimestrale i primi conti in robusto utile della sua storia, per la prima volta dalla sua nascita Netflix si può autofinanziare, rinunciando alla continua richiesta di capitali che pure Wall Street ha elargito con grande generosità. Insomma, sarebbe il momento di festeggiare. Invece, per il re dello streaming è l’ora di cambiare registro: oltre alla leadership su Hollywood bisogna puntare anche al controllo dei nuovi superMario o altri eroi della consolle.

Guai a fermarsi, ammonisce Reed Hastings, uno che in fatto di cambiamenti non è secondo a nessuno: laureato in matematica, recluta dei marines per poi finire ad insegnare in Swaziland come volontario. Nel 1981, dopo una laurea a Stanford in Intelligenza Artificiale, fonda Pure Software, una sorta di guida all’uso di Unix. Milionario, ma non ancora miliardario, ha l’idea del secolo: «Mi ero dimenticato di restituite in tempo la videocassetta di Apollo 13 – ricorda – E così, all’insaputa di mia moglie, dovetti versare 40 dollari di penale per il ritardo. Possibile, pensai, che non ci fosse un sistema migliore per affittare un film?». Ha preso così il via Netflix, il gigante dello streaming che in meno di un quarto di secolo, ha superato i 200 milioni di abbonati, smentendo tra l’altro i profeti di sventura.

Oggi però bisogna correggere la rotta perché niente è più effimero del successo di questi tempi. Nemmeno Tim Cook, il numero uno di Apple, che nell’ultimo trimestre ha guadagnato la bellezza di 21 miliardi di dollari (più di 200 milioni al giorno), si sente sicuro: «Abbiamo visto troppe sorprese negli ultimi 18 mesi per rilassarci», dice.

Il mercato ai tempi del digitale, del resto, non guarda alle proprie spalle. Troppo rapido il cambiamento, troppo alto il rischio di trovarsi di fronte un competitor nuovo o rinnovato capace di rimettere in discussione equilibri che sembravano intoccabili. Rischia Netflix di fronte alla concorrenza spietata di chi vuol conquistare una fetta del mercato del cinema in formato casalingo: Amazon, Apple tv, Hbo e, più di tutti, Disney +. Rischia Microsoft, nonostante il boom del cloud: è bastato un modesto calo delle entrate dei giochi elettronici per far suonare il campanello d’allarme della Borsa. Soffre Facebook, dopo il tiro mancino di Apple che, nell’ultima versione di iOs, offre una App che sembra fatta apposta per impedire alla società di Zuckerberg di tracciare il profilo pubblicitario degli utenti, con grave danno per il social network, uno dei più avanzati nello sfruttamento dei dati tramite intelligenza artificiale.

I confini, insomma, sono saltati. I grandi della tecnologia, forti di un successo economico destinato a durare oltre la pandemia, si sfidano a tutto campo, senza conoscere confini. E presto, saranno loro i protagonisti del mercato dell’auto ma anche della nuova medicina, fondata sulala conoscenza dei dati. E, in pratica, un po’ di tutto. Si apre un nuovo grande spazio di gioco per adulti. Hastings, vecchia volpe dell’intelligenza artificiale, l’ha capito tra i primi. L’uovo di Colombo consiste nel combinare una piattaforma streaming assieme ad una di videogiochi. A gratis, per giunta, senza far pagare nulla di più e nella convinzione che, accanto ai ragazzi, anche genitori e nonni scenderanno in pista più che volentieri, una volta liberati dal complesso di Peter Pan.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia