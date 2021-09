Non è mai troppa l’attenzione che poniamo all’igiene della nostra vista. Lo stress oculare connesso alle attività digitali è tanto, e che si abbia una vista perfetta o si abbiano invece difetti visivi, controllarsi è essenziale: è il cuore del messaggio che il Progressive Business Forum, svoltosi a Milano nei giorni scorsi, ha visto lanciare da oculisti e ottici all’indirizzo dei milioni di cittadini che usano gli occhiali, quasi 40 milioni solo tra miopi e presbiti, per non contare gli astigmatici e gli ipermetropi. Un messaggio di stretta attualità, perché durante il Covid le visite oculistiche di controllo degli italiani si sono dimezzate, e urge recuperare il tempo perduto.

L’80% delle informazioni che provengono dall’ambiente esterno arrivano al cervello attraverso gli occhi, per questo è fondamentale prendersene cura e sottoporsi periodicamente alla visita oculistica. Le malattie oculari possono essere prevenute nella stragrande maggioranza dei casi, e i difetti visivi corretti adeguatamente con lenti personalizzate.

L’occhio normale vede bene gli oggetti sia da vicino sia da lontano. Quando i raggi luminosi riflessi da un oggetto non sono focalizzati in modo adeguato sulla retina, la visione risulta distorta. I fattori dipendono dal cristallino e dalla cornea, sono i vizi di refrazione. Sono numerose le cause che possono generare questo effetto, alcune delle quali dipendono dal cristallino e dalla cornea: sono i vizi di refrazione responsabili di una ridotta capacità visiva. Sono di due tipi: Vizi sferici, miopia ed ipermetropia; vizi astigmatici o difetti di accomodazione, presbiopia e astigmatismo.



La miopia consiste nella difficoltà di mettere a fuoco gli oggetti lontani. Strizzare gli occhi per cercare di vedere meglio è il comportamento che accomuna le persone miopi, che in Italia sono circa 15 milioni. Generalmente insorge in età scolare, aumenta nel periodo dello sviluppo e intorno ai 20-25 anni tende a stabilizzarsi, aumentando solo leggermente superata quell’età. È importante sottoporre precocemente i bambini alla visita oculistica: alla nascita, entro i 3 anni, all’inizio della scuola primaria e poi continuare a seguire il calendario della Società Oftalmologica Italiana (SOI).

Per correggere la miopia si utilizzano lenti (occhiali o lenti a contatto). Gli occhiali sono il mezzo più diffuso e di facile uso, ma possono non essere l’ideale se il difetto è elevato. È possibile ricorrere, d’accordo con l’oculista, alla chirurgia refrattiva. Tuttavia, l’intervento non garantisce la risoluzione completa del vizio refrattivo, soprattutto nel medio e nel lungo periodo.

Nell’ipermetropia, la visione risulta faticosa, soprattutto quando si legge o si lavora osservando oggetti da vicino. Spesso, quando è lieve, non dà sintomi e in particolare nelle persone giovani il difetto viene compensato, ma con l’avanzare dell’età necessita di lenti per la correzione. Tuttavia, sono frequenti mal di testa e affaticamento visivo. Le persone con una elevata ipermetropia hanno difficoltà a vedere sia da vicino sia lontano e dunque hanno bisogno di lenti, occhiali o lenti a contatto.

La presbiopia la perdita graduale, progressiva e irreversibile della capacità di mettere a fuoco da vicino. In Italia ne sono affette circa 28 milioni di persone. La presbiopia è fisiologica e legata all’avanzare dell’età. Superati i 40 anni il cristallino perde elasticità e idratazione, indurendosi e diminuendo progressivamente la capacità di mettere a fuoco gli oggetti alle differenti distanze.

Il primo segnale si ha quando si allontana il giornale per leggerlo, in quanto risulta difficoltoso mettere a fuoco il testo alla distanza abituale. Anche l’appannamento della vista e la stanchezza degli occhi, in particolare quando si legge o si fanno attività che richiedono di mettere a fuoco oggetti a distanza ravvicinata sono segnali di presbiopia. Nonostante sia un processo inarrestabile, può incominciare a 40 anni e progredire fino a 55-60 anni per poi generalmente stabilizzarsi quando l’occhio non ha altri disturbi visivi. Il modo più diffuso di correggere la presbiopia è l’uso degli occhiali, inoltre, oggi sono disponibili lenti a contatto in grado di correggerla in modo più efficace rispetto al passato.

Infine, nell’astigmatismo le immagini sono poco definite, i contorni non sono nitidi, e questo avviene sia da lontano che da vicino. È necessario correggere il difetto con delle lenti, occhiali o lenti a contatto, oppure grazie a un intervento di chirurgia refrattiva. Spesso un astigmatico si accorse del difetto solo con la visita oculistica, per questo è necessario fare i controlli sin da piccoli. Sono diverse le forme di astigmatismo in base alla struttura, anche se è l’unico difetto visivo o composto, cioè associato a miopia o ipermetropia. L’astigmatismo, se non corretto, causa disturbi come mal di testa, bruciore degli occhi, affaticamento della vista, dovuti al continuo cambio di messa a fuoco.