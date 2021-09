Alle infrastrutture pensino anche i capitali privati

Smart cities, mobilità, connettività: tre parole che si sposano con l’esigenza di ripensare alle infrastrutture. Non parliamo più solo di quelle materiali come le autostrade o le ferrovie, ma anche di quelle immateriali. In questi mesi di distanziamento necessario abbiamo capito quanto le reti di connessione siano fondamentali per restare a contatto con gli altri e compiere molte delle nostre attività lavorative e relazionali; quindi, un Paese moderno deve dotarsi di reti efficienti e capillari che consentano una accessibilità digitale diffusa. Per consentire questa vera e propria trasformazione servono capitali, pubblici e privati.

Il nuovo sviluppo deve essere inclusivo. Considerato che il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, da qui si deve partire, con nuovi modelli di urbanizzazione che tengano conto della sostenibilità ambientale e sociale, dei principi Esg (Environmental, Social, Governance) e degli indirizzi internazionali volti a mitigare i cambiamenti climatici. Il settore pubblico deve indirizzare, ma ha bisogno del know how di gestione degli investimenti e di un’ottica manageriale privata nella loro realizzazione così che si possa arrivare a costruire opere che siano efficienti, durature e con un ritorno economico.

La Liuc – Università Cattaneo negli scorsi mesi ha avviato un Centro di Eccellenza su questi temi, a valle dell’accordo con la commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece). Il centro si focalizzerà sulla finanza sostenibile per le città e le infrastrutture, con l’ambizioso obiettivo di diffondere metodologie di lavoro e fare ricerca e divulgazione sul fenomeno a livello internazionale. È fondamentale che gli Atenei diventino serbatoio di idee e di attività di ricerca per un settore che sarà così rilevante nei prossimi anni. Per guardare al futuro occorre infatti partire dalla città e ridisegnarle sulla base delle nuove esigenze energetiche, di mobilità e digitali. Il Recovery Plan può essere lo strumento per intervenire efficacemente nel far diventare le nostre metropoli più green, resilienti e connesse; per raggiungere tali obiettivi occorre però attrarre investimenti privati, in grado di rispettare le tempistiche e l’efficienza dei piani, garantendo adeguata remunerazione agli stakeholders. Solo così ci si assicura un successo duraturo.

Ma sul tema, l’Università Cattaneo non è l’unica ad essersi mossa. L’Aifi, l’associazione degli investitori in private capital, ha organizzato un tavolo di lavoro che ha tra gli obiettivi quello di diffondere una corretta cultura sull’operato dei fondi per le infrastrutture, a partire dagli strumenti finanziari che gli investitori privati del comparto utilizzano. Il tavolo si concentrerà anche sull’analisi dei vincoli legislativi e burocratici che nel nostro paese impediscono una piena operatività. Possibilità di attrarre capitali ce ne sono, basti pensare che, da una prima stima, i fondi infrastrutturali italiani o internazionali che hanno già operato in Italia hanno una complessiva dotazione di oltre 60 miliardi di euro da investire. Cifre importanti che cercano progetti validi. E per tutti questi operatori la sostenibilità è diventata una condizione necessaria per investire. Finanza per un nuovo sviluppo, che spesso può sposarsi con la finanza pubblica secondo schemi che chiamiamo di PPP-Public Private Partnership, in chiave di complementarità, coinvolgendo nel sistema anche imprese e banche, ciascuno con propri ruoli e funzione.

Il nostro Paese offre occasioni straordinarie, ma deve consentire interventi con procedure snelle e poter contare su una pubblica amministrazione adeguata. Per questo il lavoro di università e istituzioni può essere cruciale per stimolare il processo.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Liuc di Castellanza. è anche direttore generale dell’Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt)