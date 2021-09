Logistica e infrastrutture il Pnrr fa rotta verso Sud

Il pane dei fondi europei è in arrivo: avremo i denti dell’efficienza necessari per mangiarlo? Questa è la sintesi che Bruno Vespa, padrone di casa nella sua meravigliosa “Masseria Lireni” a Manduria e, insieme, moderatore di una tavola rotonda dell’annuale incontro che l’Alis celebra da lui, offre alla platea di 200 imprenditori (tra i 1600 iscritti) convenuti all’evento dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile: «Tutti sappiamo che stanno arrivando i soldi, ma temiamo che non vengano spesi. Abbiamo il pane ma non abbiamo i denti!».

Per fortuna il governo Draghi c’è, ben rappresentato da Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al quale tocca l’ingrato compito di difendere la credibilità delle istituzioni: «Rifinanziare Marebonus e Ferrobonus - dice ad esempio - è uno degli obiettivi che abbiamo, vogliamo rendere strutturali queste iniziative. Oggi è oggettivamente necessario. Abbiamo 2 miliardi di costi di sistema in meno, utilizzando di più ferro e mare per la logistica. Perché volevano dimezzare lo stanziamento? Eppure il Conte 2 stava per farlo! Invece l’Alis sa quanto ci stiamo impegnando affinché questa misura diventi strutturale». Poi Morelli lancia una provocazione in più: «Per noi – spiega - il Sud non rappresenta un freno a mano, ma un giro di boa, con il Pnrr c’è un cambio di passo. Ma allora serve una presa di coscienza. E io dico che è follia far arrivare l’alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, potenziare le linee su ferro in Sicilia e poi non fare il ponte sullo Stretto, che renderebbe la Sicilia una piattaforma logistica straordinaria verso Suez e l’Africa!».

Vespa incalza il politico sui no delle Sovraintendenze agli investimenti infrastrutturali, cita addirittura Mussolini: «Preferirei cavarmi tutti i denti che discutere con un sovraintendente». «Oggi va di moda parlare di infrastrutture ambientalmente sostenibili – replica Morelli - Ma dall’altra parte si è perso il focus sulla necessità di realizzarle le opere, quelle che servono per le merci e le persone. Nel decreto Governance ci sono regole nuove su queste materie e soprattutto c’è il criterio guida di poter portare alla Presidenza del Consiglio eventuali intoppi sulle opere che richiedono precedenza assoluta». La serata trascorre, è il momento di una conversazione pubblica tra Vespa e Guido Grimaldi (nella foto), presidente dell’Alis: “Credo che tu abbia visto in me e in Alis qualcosa di davvero nuovo. E noi lo siamo. Uno dei problemi più gravi del nostro Paese è quello di aver lavorato male nei trasporti e nella logistica. Abbiamo dato ai governi l’impressione sbagliata: le nostre eccellenze, le nostre importantissime aziende, hanno tenuto in piedi il Paese durante la pandemia. Il “resto a casa” è stato reso possibile dal fatto che il popolo della logistica ha lavorato. Se avessimo guardato solo al nostro conto economico, avremmo chiuso. Ma ora la politica se ne deve ricordare… Se non ci fossimo stati, l’Italia si sarebbe fermata. Siamo un’associazione fatta di persone, ne rappresentiamo 200 mila, vogliamo essere considerati. Riteniamo debba essere data la giusta dignità a un settore che ha fatto differenza. Il trasporto e la logistica non devono essere la sottocategoria di altre associazioni». E oggi che l’economia sta ripartendo, «il dramma vero è che mancano le necessarie figure professionali - conclude il presidente dell’Alis - Non abbiamo marittimi da imbarcare, non abbiamo medici di bordo di nazionalità italiana, né macchinisti per i nostri treni o autisti per i camion. La soluzione sono gli Its, le scuole che oggi sfornano solo 15 mila giovani formati all’anno, mentre in Germania ne preparano 800 mila».